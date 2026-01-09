Invita Parques y Jardines al primer taller de poda del 2026 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La capacitación busca fomentar el cuidado responsable del arbolado urbano y se realizará este sábado 10 de enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines convocó a la ciudadanía a participar en el Primer Taller de Poda del año 2026, con el objetivo de promover buenas prácticas en el mantenimiento del arbolado urbano y fortalecer el cuidado de las áreas verdes de la ciudad.

La capacitación se llevará a cabo este sábado 10 de enero, en el auditorio de la Dirección General de Protección Civil, ubicado en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y 5 de Mayo, en un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, y está dirigida al público en general.

El coordinador de Cultura Sustentable de la dependencia, Víctor Herrera, informó que este será el cuarto taller de poda organizado por la Dirección y el primero del presente año, como parte de una estrategia permanente de educación ambiental.

Durante 2025, explicó, se realizaron tres talleres con una participación total de 280 personas, lo que refleja el interés ciudadano por el cuidado del entorno urbano y el manejo adecuado de la vegetación.

Herrera recordó que la temporada de poda inició en noviembre del año pasado, y que para 2026 se prevé mantener este tipo de capacitaciones en días sábado, con la finalidad de facilitar la asistencia de las y los interesados.

En el taller se brindará información básica sobre técnicas correctas de poda, tipos de corte, uso adecuado de herramientas y la importancia de realizar estas labores de manera responsable, a fin de evitar daños a los árboles y preservar la imagen urbana.

El funcionario también señaló que actualmente existen 206 podadores autorizados en la ciudad, quienes cuentan con un tarjetón que los acredita para prestar este servicio, y advirtió que ofrecer trabajos de poda sin dicha acreditación constituye una falta al reglamento y puede ser sancionado.

Finalmente, la Dirección de Parques y Jardines reiteró que la participación ciudadana es clave para conservar en mejores condiciones las áreas verdes, por lo que invitó a vecinos y vecinas interesadas a sumarse a estas acciones de capacitación ambiental.

