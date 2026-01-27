Invita Municipio a aprovechar últimos días del descuento del 15% en Predial

Publicidad - LB2 -

El beneficio aplica hasta el 31 de enero; en febrero el descuento será del 10 porciento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a aprovechar los últimos cinco días del descuento del 15 por ciento en el pago del Impuesto Predial, beneficio que estará vigente hasta el próximo sábado 31 de enero.

En conferencia de prensa, el coordinador de Comunicación Social del Municipio, Carlos Israel Nájera Payán, recordó que a partir de febrero el incentivo disminuirá al 10 por ciento, mientras que en marzo será del 5 por ciento, conforme al esquema anual de estímulos para contribuyentes cumplidos.

“Para quienes realicen su pago en línea, el descuento del 15 por ciento estará vigente hasta antes de la medianoche del sábado; a partir del domingo aplicará el 10 por ciento”, explicó.

El funcionario precisó que quienes deseen realizar su pago de manera presencial podrán hacerlo hasta el viernes, en la Unidad Administrativa ‘Lic. Benito Juárez’, en un horario de atención hasta las 3:00 de la tarde.

Asimismo, señaló que existen múltiples opciones de pago, entre ellas los cajeros automáticos municipales (ATM) ubicados en centros comerciales, la mayoría de los cuales operan los sábados hasta las 5:00 de la tarde, además de sucursales bancarias, tiendas de conveniencia y cajas municipales.

Nájera Payán destacó que el objetivo es facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal, ofreciendo alternativas accesibles para que la ciudadanía pueda aprovechar el mayor descuento del año.

Informó que, hasta el momento, la recaudación por concepto de Impuesto Predial supera los 700 millones de pesos, cifra que refleja una respuesta positiva de los contribuyentes y un incremento sostenido en comparación con años anteriores.

Finalmente, reiteró la invitación a aprovechar los últimos días del beneficio, al subrayar que los recursos recaudados se destinan a obras y servicios públicos en beneficio de la ciudad.

