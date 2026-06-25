Invita Municipio a aprovechar módulo de Tesorería en la Cruzada por Juárez

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La unidad móvil ofrecerá pago de predial, descuentos en recargos e infracciones este sábado en la colonia Gómez Morín.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a utilizar los servicios de la Tesorería Municipal que estarán disponibles este sábado 27 de junio durante la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, con el propósito de acercar trámites y opciones de pago a los contribuyentes.

La jornada se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el cruce de las calles Adolfo Christlieb Ibarrola y Rafael Preciado Hernández, en la colonia Gómez Morín, informó el coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán.

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Durante el evento, el personal de Tesorería Municipal brindará atención para el pago del impuesto predial, además de ofrecer descuentos en recargos por rezago, facilidades de pago y descuentos en infracciones viales.

Nájera Payán destacó que las unidades móviles de Tesorería mantienen una respuesta favorable por parte de la ciudadanía. Indicó que durante la jornada realizada el pasado 20 de junio en el Centro Comunitario Ampliación Fronteriza se obtuvo una recaudación de 643 mil 821 pesos.

El funcionario informó que, con ese resultado, las unidades móviles acumulan una recaudación de 6 millones 769 mil 33 pesos, mientras que la suma obtenida en eventos masivos y cruzadas móviles asciende a 12 millones 865 mil 858 pesos.

Asimismo, señaló que este esquema permite a quienes laboran entre semana realizar sus pagos y trámites durante su día de descanso, sin necesidad de acudir a las cajas municipales, y adelantó que en los próximos días se dará a conocer el calendario de las cruzadas móviles correspondientes al mes de julio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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