Invita IPACULT a participar en Cabalgando por Samalayuca 2026

La jornada cultural y ecuestre se realizará el 21 de marzo con actividades gratuitas, música en vivo y talleres para toda la familia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) anunció la realización de “Cabalgando por Samalayuca 2026”, una jornada cultural y comunitaria que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo de 10:00 de la mañana a 7:30 de la tarde con actividades gratuitas dirigidas a toda la familia.

Durante la presentación del evento, Ogla Liset Olivas, encargada del IPACULT, acompañada por Jazmín Gallegos, directora de Desarrollo Cultural y Artístico del instituto, señaló que la celebración busca fortalecer la convivencia comunitaria y preservar las tradiciones ecuestres que forman parte de la identidad cultural de la región.

“La jornada iniciará a las 10:00 de la mañana en la plaza de Samalayuca, punto de partida de la cabalgata que reunirá a jinetes de la región”.

El recorrido ecuestre avanzará hacia el ejido Ojo de la Casa, donde se prevé la llegada alrededor de las 11:30 horas, momento en el que se ofrecerá un desayuno para las y los participantes, seguido de un breve acto protocolario programado al mediodía.

De acuerdo con las autoridades culturales, desde las primeras horas del evento se desarrollarán talleres artísticos dirigidos a niñas, niños, adolescentes y familias, además de diversas actividades de convivencia comunitaria.

A partir de las 2:00 de la tarde iniciará la programación musical y artística, que se extenderá hasta el anochecer con la participación de agrupaciones regionales como La Gran Sonora, Grillo Carrillo, Región Cero y Conjunto Elemental, además de una presentación de mariachi organizada con apoyo de la Dirección de Educación.

El festival también incluirá venta de comida regional, exposición de artesanías y espacios recreativos para las infancias, con el objetivo de promover la convivencia familiar y el encuentro entre artistas, artesanos, habitantes y visitantes.

La realización de “Cabalgando por Samalayuca 2026” es resultado de la colaboración entre el Gobierno Municipal de Juárez, la Presidencia Seccional de Samalayuca y diversas dependencias municipales, entre ellas Centros Comunitarios, Seguridad Pública Municipal, Desarrollo Social, la Dirección de Educación, Protección Civil y el Instituto Municipal de las Mujeres.

Con esta iniciativa, el IPACULT busca preservar las tradiciones ecuestres del municipio y promover el turismo local y regional, destacando a Samalayuca como uno de los paisajes culturales más representativos de la región juarense.

