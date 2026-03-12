InicioEstadoJuárez / El Paso

Invita IPACULT a participar en Cabalgando por Samalayuca 2026

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La jornada cultural y ecuestre se realizará el 21 de marzo con actividades gratuitas, música en vivo y talleres para toda la familia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) anunció la realización de “Cabalgando por Samalayuca 2026”, una jornada cultural y comunitaria que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo de 10:00 de la mañana a 7:30 de la tarde con actividades gratuitas dirigidas a toda la familia.

Durante la presentación del evento, Ogla Liset Olivas, encargada del IPACULT, acompañada por Jazmín Gallegos, directora de Desarrollo Cultural y Artístico del instituto, señaló que la celebración busca fortalecer la convivencia comunitaria y preservar las tradiciones ecuestres que forman parte de la identidad cultural de la región.

“La jornada iniciará a las 10:00 de la mañana en la plaza de Samalayuca, punto de partida de la cabalgata que reunirá a jinetes de la región”.

- Publicidad - HP1

El recorrido ecuestre avanzará hacia el ejido Ojo de la Casa, donde se prevé la llegada alrededor de las 11:30 horas, momento en el que se ofrecerá un desayuno para las y los participantes, seguido de un breve acto protocolario programado al mediodía.

De acuerdo con las autoridades culturales, desde las primeras horas del evento se desarrollarán talleres artísticos dirigidos a niñas, niños, adolescentes y familias, además de diversas actividades de convivencia comunitaria.

A partir de las 2:00 de la tarde iniciará la programación musical y artística, que se extenderá hasta el anochecer con la participación de agrupaciones regionales como La Gran Sonora, Grillo Carrillo, Región Cero y Conjunto Elemental, además de una presentación de mariachi organizada con apoyo de la Dirección de Educación.

El festival también incluirá venta de comida regional, exposición de artesanías y espacios recreativos para las infancias, con el objetivo de promover la convivencia familiar y el encuentro entre artistas, artesanos, habitantes y visitantes.

La realización de “Cabalgando por Samalayuca 2026” es resultado de la colaboración entre el Gobierno Municipal de Juárez, la Presidencia Seccional de Samalayuca y diversas dependencias municipales, entre ellas Centros Comunitarios, Seguridad Pública Municipal, Desarrollo Social, la Dirección de Educación, Protección Civil y el Instituto Municipal de las Mujeres.

Con esta iniciativa, el IPACULT busca preservar las tradiciones ecuestres del municipio y promover el turismo local y regional, destacando a Samalayuca como uno de los paisajes culturales más representativos de la región juarense.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Instalan el consejo técnico “Juárez en Camino a la Amigabilidad hacia las Personas Mayores”

Con el fin de establecer programas para que la población de adultos mayores tenga...
Estado

Dispersa Estado casi tres mdp en Praxedis G. Guerrero para 13 obras con sentido social

Plazas, Templos y salón social han sido reconstruidos y rehabilitados con recursos de la...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto