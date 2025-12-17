Invita Gobierno del Estado a encuentro navideño de beisbol binacional en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento México–Estados Unidos tendrá entrada con causa y se realizará del 18 al 21 de diciembre

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado invitó a la comunidad juarense a participar en el Encuentro Navideño de Beisbol Binacional México vs Estados Unidos, que se llevará a cabo del jueves 18 al domingo 21 de diciembre en el Estadio de Beisbol Juárez, como parte de las actividades deportivas y sociales de la temporada decembrina.

A través del Instituto Chihuahuense del Deporte en la Zona Norte, se informó que este tipo de encuentros buscan impulsar el desarrollo deportivo en la frontera, además de fortalecer la relación binacional entre México y Estados Unidos mediante el deporte.

El coordinador deportivo del ICHD, Adrián Herrera, destacó la relevancia de estos espacios para la formación de atletas jóvenes y el intercambio deportivo entre ambas regiones fronterizas.

“Estos encuentros permiten a las y los deportistas de la frontera crecer competitivamente y, al mismo tiempo, fortalecen los lazos binacionales a través del deporte”, señaló.

Por su parte, Santos Romo, presidente de la Liga de Beisbol Paso del Norte, informó que el evento contará con una entrada con causa, mediante la recolección de juguetes y chamarras que serán entregados a niñas, niños y adolescentes que viven en albergues de Ciudad Juárez, como una forma de apoyo comunitario durante las fiestas decembrinas.

El cuadrangular se desarrollará del jueves 18 al sábado 20 de diciembre, con un juego diario entre la Liga Paso del Norte y el equipo Sun City ABL, dentro de la categoría juvenil U-20, mientras que el domingo 21 de diciembre a las 11:00 horas se disputará el encuentro estelar entre la Selección Liga Paso del Norte y la Selección Sun City ABL.

Las autoridades estatales reiteraron la invitación a las familias juarenses para asistir y sumarse a esta jornada deportiva, que combina competencia, convivencia binacional y apoyo social en beneficio de sectores vulnerables de la ciudad.

