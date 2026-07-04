Invita Gobierno del Estado a apoyar a México ante Inglaterra en el Parque Central

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La Fiesta Mundialista se realizará este domingo con pantalla gigante, actividades recreativas y acceso gratuito para las familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado invitó a las familias juarenses a disfrutar este domingo 5 de julio de una nueva edición de la Fiesta Mundialista, donde se transmitirá en pantalla gigante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra, en la Concha Acústica del Parque Central Poniente.

Las actividades del Fan Fest iniciarán a partir de las 4:00 de la tarde, mientras que el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra comenzará a las 6:00 de la tarde, en un espacio acondicionado para recibir a miles de aficionados.

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“Se espera nuevamente una importante asistencia de familias fronterizas para vivir la emoción del futbol en un ambiente de convivencia y sana recreación.”

La administración del Parque Central informó que, previo al inicio del partido, los asistentes podrán participar en rifas, concursos, retas del videojuego FIFA y diversas dinámicas recreativas, además de otras actividades preparadas para niñas, niños y adultos.

El Gobierno del Estado destacó que la convocatoria surge tras la respuesta registrada durante el encuentro entre México y Ecuador, cuando más de 3 mil personas acudieron a la Concha Acústica para seguir la participación de la Selección Mexicana en la justa mundialista.

Las autoridades invitaron a la afición a asistir con playeras, banderas, trompetas y otros artículos alusivos al representativo nacional, para fortalecer el ambiente de apoyo al equipo mexicano durante esta fase del torneo.

Asimismo, recordaron que está prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas y envases de vidrio, con el propósito de mantener un entorno seguro y familiar para todos los asistentes.

Con esta actividad, el Gobierno del Estado busca promover espacios de convivencia comunitaria y ofrecer alternativas de recreación para que las familias juarenses disfruten de uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026.