Invita Estado a jornada gratuita de vacunación antirrábica en Ciudad Juárez

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La Secretaría de Salud instalará módulos este sábado en cuatro planteles educativos para inmunizar a perros y gatos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Estado, a través del Distrito de Salud II Juárez, invitó a la población a participar en la jornada gratuita de vacunación antirrábica para mascotas, que se realizará este sábado 18 de julio, de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Los módulos de vacunación se instalarán en la Primaria Federal 20 de Noviembre, ubicada en la colonia Del Carmen; la Primaria Norberto Hernández, en la colonia San Felipe del Real; la Primaria Federalizada Cuauhtémoc y la Secundaria Técnica No. 94, ambas localizadas en el fraccionamiento Parajes de San Isidro.

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La coordinadora de la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos, Laura Janet Moncada, destacó que la aplicación de la vacuna es una de las principales medidas para prevenir la rabia, enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas.

“La rabia puede llegar a ser mortal; sin embargo, es 100 por ciento prevenible con este tipo de acciones que funcionan como una barrera para proteger tanto la vida de los animales de compañía como la salud de las familias.”

La funcionaria explicó que la rabia puede provocar síntomas como dolor de cabeza, fiebre y espasmos musculares, por lo que insistió en la importancia de mantener al día la vacunación de perros y gatos como parte de las acciones preventivas de salud pública.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las próximas jornadas de vacunación que la Secretaría de Salud llevará a otros sectores de Ciudad Juárez para ampliar la cobertura de esta campaña preventiva.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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