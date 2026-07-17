Invita Estado al Festival Soy Joven 2026 en Ciudad Juárez

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El evento gratuito se realizará el 7 de agosto en el Parque Central con conferencias, música y presentaciones de creadores de contenido y artistas locales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), presentó el Festival Soy Joven 2026, un evento gratuito que se realizará el 7 de agosto en el Parque Central de Ciudad Juárez como parte de las actividades del Mes de la Juventud, con una programación que incluirá conferencias, música en vivo y espacios para promover el talento juvenil.

La directora general del Ichijuv, Fernanda Jazmín Martínez Quintero, informó que el festival busca ofrecer un espacio para que las juventudes encuentren inspiración, compartan experiencias y fortalezcan su participación en distintos ámbitos.

“Las juventudes reciben todos los días muchos mensajes sobre quiénes deberían ser. Nosotros queremos ofrecerles un espacio para escuchar historias reales, descubrir nuevas perspectivas y recordar que su voz tiene valor, que pueden crear, emprender y transformar su entorno.”

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El festival se desarrollará de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche y se espera la asistencia de alrededor de 10 mil jóvenes provenientes de diferentes municipios de Chihuahua.

El programa contempla la participación del podcaster y creador de contenido Roberto Martínez, quien abordará temas relacionados con creatividad, salud mental, inteligencia artificial y el entorno digital. También participará Sebastián Marroquín, con una charla enfocada en la paz, la resiliencia y la reconciliación, además de la creadora de contenido Lupita Villalobos, quien presentará un monólogo que combina humor y reflexión sobre la vida y las redes sociales.

Además de las conferencias, el festival incluirá presentaciones de DJs, raperos y artistas urbanos locales, con el propósito de impulsar el talento joven y promover la identidad cultural de Ciudad Juárez y del estado.

“El festival busca generar un espacio para las ideas, compartir experiencias y reconocer el potencial que existe en cada una de las juventudes.”

El Ichijuv informó que la entrega de boletos comenzó este 17 de julio en distintos puntos de Chihuahua, Ciudad Juárez y Parral. En el caso de Ciudad Juárez, los accesos pueden recogerse en las oficinas de Licencias del Estado, en Pueblito Mexicano, y en las instalaciones del Ichijuv Juárez, ubicadas en el Parque Central Poniente. Para el resto de los municipios, las pulseras estarán disponibles a partir del 1 de agosto mediante los enlaces municipales de juventud, mientras que el día del evento también podrán obtenerse en el Parque Central, sujeto a disponibilidad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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