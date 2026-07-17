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Amplía Estado plazo para participar en convocatoria del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación

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POR Redacción ADN / Agencias
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El registro de proyectos permanecerá abierto hasta el 31 de julio para fortalecer la participación de iniciativas de investigación e innovación en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Innovación y Competitividad (I2C), amplió hasta el 31 de julio a las 14:00 horas el plazo para participar en la convocatoria del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (FECTI), dirigida a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

La ampliación del periodo de recepción de propuestas busca brindar más tiempo a las personas e instituciones interesadas para concluir el registro de sus iniciativas y fomentar una mayor participación en proyectos orientados al desarrollo científico y tecnológico de Chihuahua.

“Invitamos a instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y demás integrantes del ecosistema de innovación a aprovechar esta ampliación para presentar sus proyectos.”

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El director general del Instituto de Innovación y Competitividad, Francisco Turati, convocó a universidades, centros de investigación, empresas, dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil y demás actores del ecosistema de innovación a aprovechar la extensión del plazo para presentar propuestas.

La convocatoria está dirigida a iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el estado, mediante proyectos que generen conocimiento, impulsen el desarrollo tecnológico o promuevan soluciones para distintos sectores.

Las personas interesadas podrán consultar las bases, requisitos y el procedimiento de registro a través de los portales oficiales del Instituto de Innovación y Competitividad y de la plataforma del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde permanecerá habilitado el proceso de inscripción hasta la nueva fecha límite.

“Esta extensión permitirá contar con más tiempo para integrar y concluir el registro de iniciativas, con el propósito de fortalecer la participación de propuestas que impulsen el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en Chihuahua.”

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