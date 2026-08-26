Invita Estado a Feria de Salud y Servicios en la zona de los Kilómetros

Publicidad - LB2 -

La jornada “Cuenta Conmigo” se realizará el sábado 29 de agosto con servicios médicos, trámites y atención institucional.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, invitó a las familias juarenses a participar en la décima Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” 2026, que se llevará a cabo en la zona de los Kilómetros.

La jornada se realizará el sábado 29 de agosto, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Centro de Desarrollo Familiar GazPro, donde se concentrarán servicios médicos, trámites y atención de distintas dependencias estatales.

- Publicidad - HP1

Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, informó que durante esta edición se ofrecerán 14 servicios de salud, además de orientación y atención por parte de instituciones del Gobierno del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

El funcionario señaló que el objetivo es acercar servicios integrales a las familias juarenses y facilitar el acceso a diversos programas en un mismo espacio, especialmente en sectores que requieren mayor cobertura institucional.

Entre las dependencias participantes se encuentran la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la Fiscalía General del Estado, el Registro Civil, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y el DIF Estatal, entre otras áreas estatales.

Rogelio Covarrubias Gil, director médico del Distrito de Salud II Juárez, informó que en la edición anterior de la feria se realizaron 7 mil 478 acciones mediante los distintos programas participantes.

Esa jornada previa tuvo como sede el Centro Deportivo GazPro Oasis, en la colonia Oasis Revolución, durante el mes de junio, como parte de la estrategia para llevar servicios de salud y atención institucional a diferentes sectores de Ciudad Juárez.

Verónica Jiménez, directora general de Fundación GazPro, destacó la importancia de que organizaciones de la sociedad civil se sumen a las acciones gubernamentales, al señalar que el trabajo coordinado permite ampliar la cobertura de atención para las familias.

Durante la feria también participará el Club de Leones Juárez Flor del Desierto A. C., mientras que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez acompañará la jornada con presentaciones musicales y actividades culturales.

Entre los servicios disponibles estarán vacunación y entrega de cartillas, afiliaciones a MediChihuahua, vacunación antirrábica para mascotas, nutrición, consulta médica, farmacia, salud dental, planificación familiar, detección de VIH y enfermedades de transmisión sexual, así como educación sexual para adolescentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.