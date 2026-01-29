Invita Estado a aprovechar último día del programa Borrón y Cuenta Nueva en Juárez

Publicidad - LB2 -

Este sábado 31 de enero se aplicarán descuentos de hasta 70% en adeudos vehiculares e impuestos estatales

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado exhortó a la ciudadanía de Ciudad Juárez a aprovechar este sábado 31 de enero el último día del programa “Borrón y Cuenta Nueva”, mediante el cual se otorgan descuentos de hasta el 70 por ciento en diversos adeudos fiscales y administrativos.

La Secretaría de Hacienda informó que, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a los beneficios, los ocho módulos de Recaudación de Rentas en la ciudad permanecerán abiertos en un horario especial de 9:00 a 14:00 horas.

Los módulos habilitados se ubican en Pueblito Mexicano, Juan Gabriel, El Mezquital, El Paseo, Galerías Tec, Sendero, Mitla y el módulo de Registro Vehicular, donde se brindará atención directa a las y los contribuyentes.

El programa permite regularizar adeudos de control vehicular, impuestos estatales, licencias de tránsito, transporte y trámites ante Gobernación, así como la expedición de constancias de no inconveniente emitidas por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).

Para quienes no puedan acudir de manera presencial, el Estado mantiene habilitadas opciones alternativas, entre ellas los kioscos de pago instalados en distintos puntos de la ciudad y la plataforma digital ipagos.chihuahua.gob.mx, donde es posible generar referencias bancarias y realizar pagos en tiendas de autoservicio o sucursales bancarias.

Las autoridades estatales señalaron que el objetivo del programa es facilitar la regularización fiscal de las familias juarenses, al tiempo que se fomenta el cumplimiento de obligaciones mediante esquemas de descuento temporal.

Finalmente, se informó que la ciudadanía puede obtener información adicional y resolver dudas a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Hacienda estatal y mediante atención vía WhatsApp, como parte de las acciones para agilizar el acceso a los beneficios antes del cierre del programa.