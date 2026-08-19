Invita Educación a callejoneada “Yo te recuerdo” por Juárez Juangabrielísimo 2026

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La actividad se realizará el sábado 22 de agosto con rondallas y un recorrido hacia el Museo Juan Gabriel.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación invitó a la comunidad a participar en la callejoneada con rondallas “Yo te recuerdo”, actividad que forma parte del Festival Cultural Juárez Juangabrielísimo 2026, organizado para celebrar el legado musical de Juan Gabriel.

El titular de la dependencia, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que el evento se llevará a cabo el próximo sábado 22 de agosto a las 7:00 de la tarde, con un recorrido que iniciará en el cruce de la avenida Juárez y la avenida 16 de Septiembre.

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La convocatoria está dirigida a las familias juarenses, así como a visitantes que deseen sumarse a una celebración musical en torno a la trayectoria de Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como el “Divo de Juárez”.

Durante la callejoneada se contará con la participación especial de La Conquistadora Banda, agrupación de estilo sinaloense que se integrará al ambiente festivo del recorrido, además de las rondallas participantes.

Las agrupaciones musicales interpretarán temas representativos del cantautor mexicano, en una actividad que busca combinar nostalgia, tradición y convivencia comunitaria en espacios públicos del Centro Histórico.

El recorrido concluirá en el escenario exterior del Museo Juan Gabriel, ubicado sobre la avenida 16 de Septiembre, donde se realizará un encuentro musical entre las rondallas participantes como parte del homenaje al artista.

“Este tipo de actividades fortalecen la identidad cultural de Juárez y permiten que habitantes y visitantes disfruten de espacios públicos mediante expresiones artísticas que forman parte de la historia de la ciudad”, destacó Alvídrez Olivas.

La Dirección de Educación reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir a esta actividad cultural, considerada parte de la programación con la que Juárez reconoce la influencia artística y popular de Juan Gabriel.

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