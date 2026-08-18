Invita Ecología a campaña de reciclaje en Ciudad Juárez

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La jornada se realizará del 17 al 20 de septiembre y recibirá basura electrónica, plástico, aluminio, cobre, papel y cartón.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología Municipal invitó a la ciudadanía a participar en la campaña de Reciclaje 2026, que se llevará a cabo del 17 al 20 de septiembre en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio y Funeraria Perches.

El director de Ecología, César Díaz Gutiérrez, informó que durante la campaña se recibirán materiales reciclables como basura electrónica, plástico, aluminio, cobre, papel y cartón.

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La jornada busca promover la disposición adecuada de residuos y fomentar la participación ciudadana en acciones de cuidado ambiental en distintos puntos del municipio.

Como parte de la campaña, la Dirección de Ecología aportará 100 vales de verificación vehicular, que podrán utilizarse en el centro número 1, ubicado en las instalaciones de la dependencia.

Dicho centro se encuentra en la avenida Heroico Colegio Militar y Universidad, donde las personas beneficiarias podrán hacer válido el apoyo conforme a la disponibilidad de los vales.

Díaz Gutiérrez indicó que los residuos también serán recibidos en el Parque Funerario Recinto Eterno, ubicado en la calle Fresnel, en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

“Estos residuos se recibirán también en el Parque Funerario Recinto Eterno, ubicado en la calle Fresnel, en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde”, comentó.

El funcionario señaló que, a cambio de los materiales entregados, las personas participantes podrán recibir una planta o un árbol, como incentivo para fortalecer la cultura ambiental.

La Dirección de Ecología llamó a las familias juarenses a sumarse a esta actividad y aprovechar la campaña para retirar de sus hogares residuos que pueden ser reciclados o manejados de manera adecuada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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