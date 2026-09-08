Investigan descarga de aguas residuales en zona de Waterfill

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Una denuncia ciudadana permitió detectar indicios de descargas sobre un terreno cercano a una escuela primaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia investiga una descarga de aguas residuales detectada en un terreno ubicado en las inmediaciones de la avenida Río Bravo, en la zona de Waterfill.

El caso fue reportado mediante una denuncia ciudadana recibida a través del programa “El Cochino de la Semana”, en la que se compartieron imágenes de una pipa de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento realizando una descarga en el sitio.

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El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que personal del Departamento de Inspección y Vigilancia acudió al lugar para verificar los hechos, luego de recibir el reporte ciudadano.

Durante la inspección, el personal municipal encontró sobre suelo natural indicios de descargas de agua residual, por lo que se inició el proceso correspondiente para documentar la situación.

La dependencia señaló que el caso genera especial preocupación debido a que el terreno donde fueron detectadas las descargas se encuentra cercano a una escuela primaria.

“Estamos integrando la carpeta de investigación para proceder conforme a lo previsto al Reglamento Municipal de Aseo y Regeneración Urbana”.

Solís Kanahan destacó la importancia de la participación ciudadana mediante el programa “El Cochino de la Semana”, al señalar que las denuncias y evidencias permiten identificar puntos que requieren atención de las autoridades.

La Dirección de Limpia informó que dará seguimiento al caso conforme al procedimiento previsto en la normatividad municipal, con el objetivo de deslindar responsabilidades y atender la afectación detectada en la zona de Waterfill.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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