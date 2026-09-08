Fortalece ciudadanía programa Punto Limpio con amplia participación

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La Dirección de Limpia reportó alta demanda en contenedores para residuos voluminosos instalados en distintas colonias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia informó que el programa Punto Limpio a tu Colonia continúa registrando una amplia participación ciudadana, al consolidarse como una estrategia para la disposición adecuada de residuos voluminosos en distintos sectores de la ciudad.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, señaló que cada fin de semana representa un nuevo reto operativo por la respuesta de las y los juarenses que utilizan los contenedores para deshacerse de tiliches y otros residuos de manera responsable.

“Gracias a la participación de los juarenses, este programa sigue creciendo cada fin de semana”.

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Solís Kanahan explicó que se han realizado adecuaciones junto con el personal operativo y el proveedor encargado de la logística de los contenedores, con el objetivo de atender de mejor manera la demanda que se presenta en las colonias.

El funcionario indicó que varios contenedores alcanzaron su capacidad pocas horas después de haber sido colocados, situación que fue reportada por vecinos y gestores ciudadanos que colaboran con el programa.

La Dirección de Limpia reconoció el trabajo de representantes vecinales, quienes realizan solicitudes, coordinan la instalación de contenedores y dan seguimiento a su funcionamiento durante los fines de semana.

“Es importante agradecer a todos los ciudadanos que participan y en especial a los gestores que están pendientes de que los contenedores sean colocados”.

Durante el pasado fin de semana se habilitó un quinto contenedor adicional, con el propósito de atender la demanda de varios fraccionamientos ubicados en una misma zona de Ciudad Juárez.

Con esta medida, el programa alcanzó un total de cinco Puntos Limpios operando de manera simultánea para facilitar el retiro de residuos voluminosos y evitar su acumulación en espacios públicos.

Solís Kanahan reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar depositar residuos alrededor de los contenedores cuando estos ya hayan alcanzado su capacidad máxima, debido a que esa práctica dificulta las maniobras de reemplazo y recolección.

La Dirección de Limpia informó que el programa continuará de manera permanente y que en los próximos días se instalarán Puntos Limpios en sectores que formarán parte de la siguiente jornada de Juárez Amanece Limpio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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