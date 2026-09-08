Destaca IPACULT apertura de nueva universidad de cine en Ciudad Juárez

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El Instituto Superior de las Artes Kinemática ofrecerá licenciaturas en cinematografía y actuación con reconocimiento oficial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez destacó la apertura del Instituto Superior de las Artes Kinemática, considerado la primera universidad especializada en cine que inicia operaciones en esta región.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, acudió al evento inaugural y señaló que la llegada de esta institución representa una oportunidad para profesionalizar a nuevas generaciones de artistas en Ciudad Juárez.

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El nuevo instituto ofrecerá carreras de nivel licenciatura con reconocimiento oficial, dirigidas a personas interesadas en desarrollarse profesionalmente en áreas vinculadas con la industria cinematográfica.

“Para aquellos que buscan profesionalizarse en el séptimo arte, sin duda será una gran oportunidad”.

Olivas destacó que Ciudad Juárez cuenta con talento artístico capaz de contar grandes historias, por lo que consideró relevante contar con espacios de formación académica que permitan desarrollar y proyectar ese potencial.

Durante la ceremonia participaron actores como Marco Duarte, Juana Idalia Figueroa Romero, Erika de la Rosa y Joaquín Cosío, además de otros talentos originarios del norte del país con trayectoria en producciones cinematográficas y audiovisuales.

Entre la oferta educativa del ISAK se encuentra la Licenciatura en Cinematografía, enfocada en formar profesionales con conocimientos en dirección, guion, cinefotografía, producción, montaje, sonido y postproducción.

La institución también ofrecerá la Licenciatura en Actuación, orientada a la formación de actores profesionales con dominio de técnicas de interpretación frente a cámara, expresión corporal, voz, análisis de texto y trabajo emocional.

La apertura del Instituto Superior de las Artes Kinemática representa una nueva alternativa para quienes buscan convertir su vocación artística en una profesión, además de fortalecer la preparación especializada en la región fronteriza.

El ISAK busca contribuir al desarrollo de talento local y regional para su incorporación a la industria audiovisual, en un sector que mantiene crecimiento y demanda de perfiles especializados.

El Instituto Superior de las Artes Kinemática se encuentra ubicado en avenida Adolfo López Mateos número 708-10, en Plaza Delta.

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