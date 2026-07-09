Intervienen recicladora por invadir la vía pública durante operativo de Reordenamiento Urbano

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El establecimiento operaba sobre un derecho de vía en el suroriente de Ciudad Juárez y enfrentará una multa aproximada de 80 mil pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales intervinieron un negocio dedicado a la compra y venta de metales que ocupaba un derecho de vía sobre la avenida Libramiento Regional, como parte de los Operativos de Reordenamiento Urbano que buscan recuperar espacios públicos y verificar el cumplimiento de la normatividad municipal.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el establecimiento ya había sido inspeccionado y notificado previamente para regularizar su situación; sin embargo, además de incumplir con las disposiciones emitidas por las autoridades, continuaba operando sobre un espacio propiedad del Municipio.

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Durante el operativo participaron diversas dependencias municipales y fue necesario retirar chatarra y otros materiales que permanecían en la vía pública. Conforme avanzaban las maniobras, el propietario del negocio colaboró con su personal para liberar el área ocupada.

“Seguiremos recorriendo los lugares que ya fueron visitados y en su caso sancionados. El objetivo es dar continuidad a este programa y evitar que las acciones queden sin seguimiento”.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de la reactivación del programa de Reordenamiento Urbano, mediante el cual se dará seguimiento a expedientes abiertos por distintas dependencias para verificar que las observaciones y sanciones previamente emitidas hayan sido atendidas.

Por su parte, Martín Manríquez, supervisor de la Dirección General de Desarrollo Urbano, informó que el propietario fue sancionado por obstruir la vía pública, reincidir en la falta y carecer de Licencia de Uso de Suelo y Licencia de Funcionamiento, por lo que enfrentará una multa aproximada de 80 mil pesos.

“Invadir la vía pública provoca riesgo para los peatones, además de que crea fauna nociva, contaminación visual y afectaciones a los vecinos”.

José Ángel García, inspector de la Dirección General de Protección Civil, señaló que la ocupación irregular de espacios públicos genera riesgos para la seguridad de los peatones y afecta el entorno urbano. En los operativos también participan elementos de Seguridad Pública, Coordinación General de Seguridad Vial, Regulación Comercial, Ecología, Desarrollo Urbano, Protección Civil y la Dirección de Limpia, quienes continuarán realizando recorridos permanentes en distintos sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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