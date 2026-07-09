Presentan a regidores programa de becas para universitarios de nuevo ingreso

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El Gobierno Municipal proyecta otorgar alrededor de 4 mil 100 apoyos a estudiantes que iniciarán su primer semestre en universidades públicas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las comisiones edilicias de Educación y Juventud conocieron los avances del programa Becas de Acceso a la Universidad 2026, mediante el cual el Gobierno Municipal prevé apoyar a estudiantes que ingresarán al primer semestre en instituciones públicas de educación superior de Ciudad Juárez.

Durante la reunión, el director de Educación, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, informó que se proyecta la entrega de cerca de 4 mil 100 becas, lo que representa un incremento aproximado del 10 por ciento respecto al ciclo escolar 2025-2026, cuando fueron otorgados 3 mil 659 apoyos.

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El funcionario explicó que el programa está dirigido principalmente a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, con el propósito de facilitar su permanencia en la educación superior y contribuir a que continúen con su formación profesional.

“El objetivo del programa es brindar oportunidades a las y los jóvenes, especialmente a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, para que puedan continuar con su formación profesional y acceder a mejores condiciones de vida”.

Además del apoyo económico, las y los beneficiarios recibirán una mochila, una computadora portátil, una memoria USB, cuadernos y plumas, como parte de un paquete diseñado para facilitar el inicio de sus estudios universitarios.

Alvídrez Olivas destacó que este programa se implementa desde 2022 y señaló que Ciudad Juárez es el único municipio del país que ofrece un esquema de apoyo de este tipo para estudiantes de nuevo ingreso a universidades públicas.

Durante la sesión, las y los integrantes de ambas comisiones expresaron su disposición para gestionar recursos que permitan ampliar la cobertura del programa en futuras convocatorias. En la reunión participaron los regidores Luz Clara Cristo Sosa, José Mauricio Padilla, Héctor Hugo Avitia Corral, Laura Fernanda Ávalos Medina y Héctor Hugo Avitia Arellanes, así como el director del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Osvaldo Rivas García.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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