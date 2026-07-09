Revisa Comisión de Ecología acciones tras incendio de neumáticos y analiza reactivar agentes ecológicos

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Regidores conocieron avances en el control del siniestro y evaluaron propuestas para fortalecer la vigilancia ambiental en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Ecología y Protección Civil, presidida por la regidora Laura Fernanda Ávalos Medina, revisó los avances en las acciones implementadas tras el incendio registrado en el área de almacenamiento de neumáticos contigua al relleno sanitario, además de analizar la propuesta para reactivar el programa de agentes ecológicos.

Durante la reunión, el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que el incendio consumió aproximadamente 250 mil neumáticos, equivalentes al 15 por ciento de los 3.5 millones almacenados en el sitio. Agregó que el resto del material no resultó afectado gracias a las medidas preventivas implementadas y a la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos.

“De no haberse realizado este trabajo, la historia sería diferente, porque seguramente el fuego seguiría activado; sin embargo, por ahora está en un 98 por ciento bajo control”.

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El director de Limpia, Gibrán Solís Kanahan, señaló que el relleno sanitario continúa operando con normalidad y que el servicio de recolección de residuos no sufrió interrupciones. Asimismo, informó que se prepara un plan para reorganizar las celdas de almacenamiento de neumáticos, ampliando los pasillos de separación para reducir el riesgo de futuros incendios.

El funcionario también exhortó a la ciudadanía a disponer correctamente de los neumáticos fuera de uso, llevándolos a desponchadoras, centros de acopio o destilichaderos autorizados para evitar su acumulación en espacios no adecuados.

En otro de los temas abordados, el director de Ecología, César René Díaz Gutiérrez, presentó la propuesta para reactivar el programa de agentes ecológicos, cuyos elementos actualmente realizan notificaciones relacionadas con el programa Cruzada por el Cambio, inspecciones básicas, retiro de pendones y supervisiones en talleres, llanteras y restaurantes.

“Los agentes se encuentran realizando notificaciones en áreas a rehabilitar, además de labores de inspección básicas del reglamento”.

El funcionario informó además que este viernes iniciarán mediciones de calidad del aire con la unidad Eco 01, equipada con tecnología para detectar partículas contaminantes y transmitir información en tiempo real. El primer monitoreo se efectuará a las 9:30 horas en el cruce del bulevar Zaragoza y avenida De las Torres, para posteriormente extenderse a otros sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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