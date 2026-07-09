Fortalece campamento el desarrollo del handball en Ciudad Juárez

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Más de 60 jugadores y entrenadores participaron en una capacitación impartida por el especialista argentino Lautaro Alarcón.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 60 jugadores y entrenadores de las categorías Cadetes, Juvenil y Sub-21 participaron en el Campamento de Actualización de Handball, una actividad de formación realizada durante tres días con el objetivo de fortalecer el nivel competitivo de esta disciplina en Ciudad Juárez.

La capacitación fue impartida por el entrenador argentino Lautaro Alarcón, quien cuenta con 15 años de experiencia como entrenador y formación en educación física, coaching deportivo, programación neurolingüística y psicología del deporte.

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La participación del instructor internacional fue posible mediante las gestiones del presidente de la Liga Municipal de Handball, Luis Carlos Delgado, como parte de las acciones para impulsar la preparación continua de atletas y entrenadores.

“Uno de los principales objetivos de la Liga Municipal de Handball es consolidar este tipo de capacitaciones de manera anual, con el fin de elevar el nivel técnico de jugadores, entrenadores y profesores”.

Durante las sesiones teóricas y prácticas se trabajó en sistemas ofensivos y defensivos, técnica de pase, disparos a portería, pases orientados y ejercicios enfocados en la toma de decisiones y el desempeño colectivo dentro de la cancha.

En el campamento también participaron los entrenadores Olga Armendáriz, Karla Delgado y Víctor Salgado, quienes han contribuido a la obtención de títulos y subcampeonatos para Ciudad Juárez y Chihuahua en competencias estatales y nacionales organizadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

La ceremonia de clausura del campamento se llevará a cabo este jueves a las 17:30 horas, cuando se entregarán reconocimientos a las y los participantes por su asistencia y compromiso con su formación deportiva.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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