Analizan fortalecer sanciones por contaminar la ciudad con arresto administrativo

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La propuesta busca armonizar reglamentos municipales y contempla multas más altas, además de arrestos de hasta 36 horas para infractores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Ciudad Juárez se encuentra en la etapa final del análisis de una propuesta para armonizar diversos reglamentos municipales con el objetivo de fortalecer las sanciones contra quienes contaminen la ciudad o depositen residuos en sitios no autorizados.

El proyecto es revisado por la comisión presidida por el regidor Hugo Avitia, en coordinación con las direcciones de Limpia, Ecología y Protección Civil. Una vez concluido el dictamen, deberá ser votado por los integrantes de la comisión y, de recibir el aval, será turnado al Cabildo para su discusión y eventual aprobación.

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El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que la iniciativa busca mejorar la coordinación entre las dependencias encargadas de aplicar sanciones relacionadas con la contaminación del suelo y del aire, manteniendo las atribuciones de cada instancia, pero con criterios homologados.

“Ya estamos armonizando con esa propuesta que van a presentar en la comisión para que algunas sanciones previstas en la modificación del Reglamento de Policía y Buen Gobierno puedan ser ya previstas con mayor claridad, como sujetas a una pena corporal de arresto administrativo de entre 24 a 36 horas”.

La propuesta también contempla el incremento de algunas multas relacionadas con la contaminación y el depósito ilegal de residuos, que podrían alcanzar hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA). De acuerdo con el funcionario, la intención es reforzar el cumplimiento de la normatividad mediante sanciones más claras y severas.

“No ensucies la ciudad, porque si la ensucias, te vamos a multar y te podemos llegar a arrestar”.

El director de Limpia precisó que la medida aún forma parte de una propuesta, por lo que deberá integrarse al dictamen definitivo, obtener la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos y posteriormente ser sometida a consideración del Cabildo. Mientras ese proceso concluye, las dependencias municipales continuarán aplicando las sanciones previstas en la reglamentación vigente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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