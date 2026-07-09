Fortalece Desarrollo Social trabajo con 265 comités de vecinos en Ciudad Juárez

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La dependencia informó que este año se han integrado 46 nuevos comités para atender de forma directa las necesidades de las colonias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social informó que mantiene coordinación permanente con 265 comités de vecinos en distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte de la estrategia para fortalecer la participación ciudadana y atender las necesidades de las colonias.

Durante una reunión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, presidida por el regidor Pedro Matus e integrada por las regidoras María Dolores Adame y Luz Clara Cristo, el director de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, presentó un informe sobre el trabajo realizado con las organizaciones vecinales y los programas de apoyo social.

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El funcionario dio a conocer que durante 2026 se han conformado 46 nuevos comités, lo que ha permitido ampliar la comunicación con la ciudadanía y conocer de manera directa las problemáticas particulares de cada sector.

“Cada comité tiene necesidades distintas, incluso cuando pertenecen a una misma colonia, por eso trabajamos de manera coordinada con otras dependencias municipales para poder brindar una atención más completa y dar seguimiento a las solicitudes que nos realizan los vecinos”.

Vallejo Quintana explicó que la dependencia cuenta con coordinadores distribuidos en diferentes zonas de la ciudad, quienes mantienen contacto permanente con los comités para identificar necesidades y canalizar apoyos como hule negro, impermeabilizante, tinacos y material de construcción, previa realización de estudios socioeconómicos.

Asimismo, señaló que la organización vecinal ha permitido impulsar proyectos comunitarios y propuestas dentro del Presupuesto Participativo, mediante los cuales diversos sectores han concretado obras y mejoras para sus colonias.

“No todos los sectores tienen las mismas necesidades, por eso revisamos cada caso para determinar cuáles son las prioridades. Buscamos que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan”.

Durante la sesión también se destacó la importancia de fortalecer la capacitación de los integrantes de los comités vecinales para ampliar su participación en proyectos comunitarios y promover el cuidado de los espacios públicos. El director de Desarrollo Social reiteró que la dependencia continuará trabajando de manera coordinada con la ciudadanía para atender las principales necesidades de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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