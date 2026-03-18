Interviene Municipio predio con acumulación de basura en Juárez Porvenir

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Limpieza busca reducir riesgos sanitarios y de incendio en terreno de 5 mil metros cuadrados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia intervino un predio ubicado en la avenida Juárez Porvenir, donde se detectó una acumulación significativa de residuos que representaba un riesgo para la comunidad.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que el terreno, de aproximadamente 5 mil metros cuadrados, ya contaba con un procedimiento administrativo activo, pero recientemente se incrementó la cantidad de basura depositada.

“Ante esta situación, se agilizaron las labores de limpieza para evitar cualquier contingencia”, señaló.

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Las acciones incluyeron el despliegue de cuadrillas y maquinaria pesada para retirar desechos, principalmente materiales inflamables que elevaban el riesgo de incendios en la zona.

Aunque gran parte de los residuos ya fue retirada, autoridades indicaron que los trabajos continuarán hasta completar el saneamiento total del predio.

Posteriormente, el Departamento de Inspección y Vigilancia realizará un reporte del material recolectado, cuyo costo será cargado al propietario conforme a la normativa vigente.

El funcionario explicó que el cobro se determina con base en el volumen de residuos y su disposición final en rellenos sanitarios, de acuerdo con la Ley de Ingresos.

Finalmente, se hizo un llamado a los dueños de terrenos en desuso para mantenerlos limpios, delimitados y bajo vigilancia, como parte de las acciones para prevenir riesgos y mejorar el entorno urbano en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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