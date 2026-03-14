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Instalan Puntos Limpios en colonias donde opera el programa Juárez Amanece Limpio

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Contenedores temporales buscan facilitar la disposición de residuos domésticos y reforzar las jornadas de limpieza en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos Municipales instaló contenedores del programa “Puntos Limpios a tu Colonia” en sectores donde actualmente se desarrolla la estrategia Juárez Amanece Limpio, con el objetivo de fortalecer la limpieza urbana y promover la correcta disposición de residuos.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que durante la segunda jornada de limpieza se contempló la colocación de cuatro contenedores para que los habitantes depositen sus desechos domésticos de forma adecuada mientras se realizan los trabajos de limpieza en las zonas intervenidas.

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Los puntos fueron habilitados en las calles De las Granjas y De la Toronja, en la colonia Las Huertas; General Toribio Ortega y Mateo Almanza, en la colonia División del Norte; Del Acero y De la Parra, en El Vergel; y Macheteros e Irving Torres, en la colonia Andrés Figueroa.

El funcionario explicó que en estos sectores ya se llevan a cabo labores de limpieza con apoyo de maquinaria pesada, por lo que las áreas despejadas se aprovechan para instalar los contenedores y facilitar a los vecinos el manejo adecuado de sus residuos.

“En estos espacios ya se realizan trabajos de limpieza durante la semana con apoyo de maquinaria pesada, por lo que ahora se aprovechan las áreas liberadas para instalar los contenedores y facilitar el servicio a los habitantes”.

La dependencia municipal indicó que los Puntos Limpios permanecerán en cada sitio hasta el lunes o martes, dependiendo de la necesidad del sector, con el propósito de que los residentes puedan utilizar el servicio durante varios días.

También se recordó que en estos contenedores únicamente se permite depositar residuos domésticos, por lo que está prohibido tirar tierra, escombro o materiales considerados peligrosos.

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