Instalan nuevos Puntos Limpios en colonias de Ciudad Juárez

Los contenedores estarán disponibles hasta el 22 de diciembre para el desecho de residuos voluminosos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de mantener limpias las colonias y ofrecer una alternativa adecuada para el manejo de residuos de gran tamaño, la Dirección de Limpia puso en operación cuatro nuevos Puntos Limpios a tu Colonia en distintos fraccionamientos de la ciudad.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los contenedores fueron instalados en la calle Villa Ada y Monte Antenne, en el fraccionamiento Jardines de Roma I; en la calle Custodio de la República, del fraccionamiento Cerradas del Parque VI; en la calle Puente Yáñez, entre Rivera de las Barrancas y De las Barrancas, en Riberas del Bravo III; y en la calle Texas y Kansas, del fraccionamiento Waterfill Río Bravo.

De acuerdo con la información oficial, los Puntos Limpios estarán habilitados desde este fin de semana y hasta el lunes 22 de diciembre, periodo durante el cual la ciudadanía podrá depositar residuos como llantas, muebles, tiliches y otros artículos en desuso.

La Dirección de Limpia precisó que los residuos deberán colocarse exclusivamente dentro de los contenedores, a fin de evitar la acumulación de basura en la vía pública y garantizar el correcto funcionamiento del programa.

Asimismo, se informó que no está permitido el uso de estos espacios por parte de desponchadoras, ni el depósito de tierra, escombro o residuos considerados peligrosos, ya que estos materiales requieren un manejo especializado.

Finalmente, la dependencia señaló que los contenedores permanecerán cerrados durante las noches, como parte de las medidas operativas para el control y supervisión del servicio en las colonias beneficiadas.

