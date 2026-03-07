Instalan contenedores del programa Puntos Limpios a tu Colonia en cuatro sectores de Juárez

Publicidad - LB2 -

Los depósitos permitirán a vecinos desechar tiliches y residuos voluminosos de manera gratuita durante el fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal instaló contenedores del programa “Puntos Limpios a tu Colonia” en cuatro sectores de la ciudad, con el objetivo de facilitar a la población la disposición adecuada de residuos voluminosos y evitar acumulaciones en la vía pública.

De acuerdo con la Dirección de Limpia, los contenedores comenzaron a operar desde el viernes en las calles Tepetate y Obsidiana, en la colonia Libertad; Rosillo y Alazán, en la colonia Kilómetro 32; avenida La Paz, entre Pradera de los Oasis y Oasis de Zaire, en el fraccionamiento Pradera de los Oasis; así como en Rivera de las Flores y Rivera del Portal, en Riberas del Bravo etapa VII.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, explicó que el programa busca acercar herramientas a los habitantes para que puedan deshacerse de objetos de gran tamaño que normalmente no son recolectados por el servicio regular de basura.

“Invitamos a todos los juarenses de estas colonias y sectores cercanos a que aprovechen la herramienta. Es un contenedor grande de 30 metros cúbicos, donde podrán depositar de manera práctica, gratuita y responsable tiliches, colchones, muebles dañados, tapetes, algunas llantas y otros objetos que ya no utilicen”.

Los contenedores permanecerán abiertos sin horario restringido, aunque la dependencia recomendó a la ciudadanía realizar el depósito de residuos preferentemente durante el día para facilitar las labores de supervisión.

La Dirección de Limpia informó que personal operativo permanecerá atento durante el fin de semana para sustituir los contenedores en caso de que alcancen su capacidad, con el fin de mantener disponible el servicio para los vecinos.

Finalmente, el funcionario municipal solicitó a la población colocar los desechos directamente dentro de los contenedores, evitando dejarlos en los alrededores para prevenir acumulaciones y facilitar el retiro de las unidades, programado entre lunes y martes.

