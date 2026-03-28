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Instala Municipio puntos limpios en colonias para evitar tiraderos clandestinos

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Los contenedores estarán disponibles del 27 al 30 de marzo en cuatro sectores de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, instaló cuatro Puntos Limpios en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de facilitar la disposición adecuada de residuos y prevenir la formación de tiraderos clandestinos.

La estrategia, denominada “Puntos Limpios a tu Colonia”, estará activa del 27 al 30 de marzo y forma parte de las acciones para mejorar la imagen urbana y fomentar la participación ciudadana en el manejo responsable de desechos.

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El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que los contenedores fueron ubicados en zonas estratégicas para brindar cobertura a diversas colonias con alta generación de residuos domésticos.

“Buscamos facilitar a la ciudadanía espacios adecuados para desechar sus residuos y evitar tiraderos clandestinos”.

Los puntos fueron habilitados en el fraccionamiento Horizontes del Sur, la colonia Mariano Escobedo, el fraccionamiento Villa Residencial del Real y el fraccionamiento Rincón del Solar II, donde los vecinos podrán depositar objetos en desuso.

De acuerdo con la autoridad, estos espacios permiten desechar muebles, tiliches y algunas llantas de origen doméstico, mientras que queda prohibido depositar escombro, tierra o residuos peligrosos, así como utilizarlos con fines comerciales.

La Dirección de Limpia exhortó a la población a respetar las indicaciones y horarios establecidos, con el fin de garantizar el funcionamiento adecuado de los contenedores y la continuidad del programa.

Estas acciones forman parte de una estrategia municipal orientada a reducir la contaminación urbana, mejorar el entorno comunitario y fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.

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