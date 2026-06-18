Instala Municipio nuevas luminarias en la colonia Juanita Luna

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La intervención contempla 60 lámparas LED y beneficiará a alrededor de 250 familias del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones de la Cruzada del Cambio 2026, el Gobierno Municipal inició los trabajos de instalación de alumbrado público en la colonia Juanita Luna, una intervención que busca mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de las familias que habitan en ese sector de la ciudad.

Las labores fueron supervisadas por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, durante un recorrido realizado por la zona como parte de su agenda de trabajo enfocada en la mejora de la infraestructura urbana.

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Durante su visita, el alcalde destacó la relevancia de llevar este servicio a una colonia que históricamente había carecido de una cobertura adecuada de alumbrado público.

“Ahorita está llegando esta iluminación a la colonia, la cual es muy importante porque nunca se había realizado en este sector”.

Ortiz Orpinel aprovechó el encuentro con vecinos para exhortarlos a colaborar en el cuidado de los espacios públicos y mantener en buenas condiciones las áreas intervenidas por el Gobierno Municipal.

Por su parte, el director de Alumbrado Público, Abraham Espitia, informó que en los trabajos participan seis cuadrillas de la dependencia, encargadas de la instalación de 60 luminarias en diferentes puntos de la colonia.

El funcionario explicó que el proyecto se desarrollará en tres etapas y permitirá iluminar la totalidad del sector, beneficiando de manera directa a cerca de 250 familias.

“Estos trabajos constan de tres etapas que van a iluminar toda la colonia, lo que va a beneficiar a alrededor de 250 familias que habitan en el sector”.

Las nuevas luminarias son de tecnología LED y cuentan con una vida útil estimada de 10 mil horas, lo que permitirá mejorar la eficiencia del servicio y reducir costos de mantenimiento.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de obras forman parte de una estrategia integral para fortalecer la imagen urbana, mejorar la seguridad en las colonias y brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades cotidianas de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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