InicioEstadoJuárez / El Paso

Instala JMAS drenaje en colonia Satélite durante periodo vacacional

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Obra contempla cierre parcial de la calle Neptuno y beneficiará a más de 2 mil habitantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) inició trabajos de instalación de drenaje en la colonia Satélite, aprovechando el periodo vacacional de Semana Santa para reducir afectaciones viales y escolares.

Las obras comenzaron el lunes 30 de marzo y tendrán una duración aproximada de dos semanas, tiempo en el que se mantendrán cerrados dos carriles de la calle Neptuno debido a la colocación de tubería sanitaria de 18 pulgadas.

“Este operativo va a ser de dos semanas… para evitar situaciones de difícil acceso a la hora de entrada y salida de las escuelas”.

- Publicidad - HP1

Personal técnico explicó que los trabajos se programaron durante el receso escolar por la cercanía de una primaria y una secundaria, con el objetivo de evitar complicaciones en los horarios de estudiantes.

Como parte del proyecto, se repondrán 105 metros lineales de tubería en este tramo, además de priorizar la intervención mediante la reasignación de cuadrillas para agilizar su ejecución.

La dependencia recomendó a la ciudadanía utilizar vías alternas como las calles Saturno y Marte, a fin de disminuir congestionamientos en la zona intervenida.

“Estamos trabajando de manera ordenada, limpia y señalizada para evitar accidentes”.

La inversión total de la obra asciende a 44 millones de pesos, y contempla la instalación de más de 4 mil 600 metros de tubería sanitaria en distintos diámetros.

De acuerdo con la JMAS, estos trabajos permitirán resolver problemas recurrentes de retorno de aguas residuales y malos olores en viviendas, beneficiando directamente a más de 2 mil habitantes.

Con este proyecto, el organismo busca fortalecer la infraestructura sanitaria en sectores con rezago, mejorando las condiciones de vida de las familias juarenses.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Orbe

Emma Coronel es detenida en EE.UU.

Coronel Aispuro fue detenida en el aeropuerto de Virginia informa Departamento de Justicia, se...
Bits

Facebook eliminó 1.300 millones de cuentas falsas en octubre-diciembre

La compañía dice que también eliminó millones de contenidos de desinformación sobre el covid-19...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto