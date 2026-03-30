Instala JMAS drenaje en colonia Satélite durante periodo vacacional

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Obra contempla cierre parcial de la calle Neptuno y beneficiará a más de 2 mil habitantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) inició trabajos de instalación de drenaje en la colonia Satélite, aprovechando el periodo vacacional de Semana Santa para reducir afectaciones viales y escolares.

Las obras comenzaron el lunes 30 de marzo y tendrán una duración aproximada de dos semanas, tiempo en el que se mantendrán cerrados dos carriles de la calle Neptuno debido a la colocación de tubería sanitaria de 18 pulgadas.

“Este operativo va a ser de dos semanas… para evitar situaciones de difícil acceso a la hora de entrada y salida de las escuelas”.

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Personal técnico explicó que los trabajos se programaron durante el receso escolar por la cercanía de una primaria y una secundaria, con el objetivo de evitar complicaciones en los horarios de estudiantes.

Como parte del proyecto, se repondrán 105 metros lineales de tubería en este tramo, además de priorizar la intervención mediante la reasignación de cuadrillas para agilizar su ejecución.

La dependencia recomendó a la ciudadanía utilizar vías alternas como las calles Saturno y Marte, a fin de disminuir congestionamientos en la zona intervenida.

“Estamos trabajando de manera ordenada, limpia y señalizada para evitar accidentes”.

La inversión total de la obra asciende a 44 millones de pesos, y contempla la instalación de más de 4 mil 600 metros de tubería sanitaria en distintos diámetros.

De acuerdo con la JMAS, estos trabajos permitirán resolver problemas recurrentes de retorno de aguas residuales y malos olores en viviendas, beneficiando directamente a más de 2 mil habitantes.

Con este proyecto, el organismo busca fortalecer la infraestructura sanitaria en sectores con rezago, mejorando las condiciones de vida de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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