febrero 9, 2026 | 15:42
Juárez / El Paso

Instala JMAS cinco válvulas para sectorizar el servicio de agua en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Los trabajos se realizarán este martes y afectarán colonias del suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) continuará con el proceso de sectorización del servicio mediante la instalación de cinco válvulas de seccionamiento, acciones que buscan mejorar el control y el suministro de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos están programados para este martes 10 de febrero, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y se llevarán a cabo en los cruces de Paseo de la Victoria y Ejército Nacional, donde se instalarán dos válvulas, así como en Camino Viejo San José y Paseo de la Victoria, Río Hondo con Waterfill y Río Bravo con Waterfill.

Debido a estas labores, se verá afectada temporalmente la prestación del servicio de agua potable en las colonias Puesta del Sol, Ciudad Río Bravo, Demetrio Flores, Lucio Cabañas, además de zonas aledañas, por lo que la dependencia recomendó a las y los habitantes almacenar agua para cubrir las necesidades más urgentes durante el periodo de intervención.

Asimismo, se solicitó a las y los automovilistas circular con precaución en las áreas donde se desarrollarán los trabajos, ya que habrá movimiento de personal y maquinaria en vialidades de alta afluencia.

La JMAS informó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de modernización de la infraestructura hidráulica, orientada a optimizar la distribución del agua y fortalecer la eficiencia del servicio, en beneficio de las familias juarenses.

