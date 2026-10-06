Inicia Resiliencia agenda de Octubre Urbano 2026 en la UACJ

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La primera actividad se realizó en el IADA, con participación del Municipio, la UACJ y el IMIP.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia del Gobierno Municipal inició las actividades de la agenda Octubre Urbano 2026 con un encuentro realizado en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Yesenia Arleth Hidalgo González, titular de la dependencia municipal, informó que esta fue la primera actividad contemplada dentro del programa preparado para este mes, enfocado en generar espacios de colaboración en torno al desarrollo de una ciudad sostenible y resiliente.

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La funcionaria destacó la participación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como de René Saucedo y Diana Talavera, integrantes del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, quienes formaron parte de la charla.

De acuerdo con la Coordinación de Resiliencia, este tipo de encuentros permite sumar esfuerzos entre el Gobierno Municipal, la academia y otros sectores de la sociedad para analizar temas relacionados con resiliencia, sostenibilidad y planeación urbana.

Hidalgo González señaló que las actividades de Octubre Urbano 2026 continuarán durante el mes, con la participación de instituciones y especialistas vinculados con los temas urbanos.

La coordinadora indicó que la agenda busca mantener abiertos los espacios de diálogo sobre los retos que enfrenta Ciudad Juárez en materia de desarrollo urbano, adaptación y fortalecimiento institucional.

La dependencia municipal informó que, con el impulso del presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, se pretende reforzar la colaboración entre Gobierno, academia y sociedad durante las actividades programadas.

Octubre Urbano 2026 se desarrollará como parte de una agenda orientada a promover ciudades más sostenibles, resilientes y participativas, con enfoque en la planeación y el intercambio de conocimiento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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