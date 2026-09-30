Inicia Obras Públicas repavimentación de calles en la colonia El Mirador

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La intervención contempla las calles Dinamarca y Escocia, con una inversión superior a 3 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició trabajos de repavimentación en las calles Dinamarca y Escocia, ubicadas en la colonia El Mirador, al poniente de Ciudad Juárez.

El director general de la dependencia, Daniel González García, informó que este miércoles comenzaron las labores con maquinaria para retirar el asfalto dañado, como parte del proceso de rehabilitación de ambas vialidades.

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La obra contempla la colocación de carpeta asfáltica en una superficie total de 5 mil 938 metros cuadrados, debido al deterioro que presentaban las calles intervenidas.

De acuerdo con Obras Públicas, la calle Dinamarca será rehabilitada en el tramo que va desde la calle Cartagena hasta el final de la vialidad hacia el oriente.

En el caso de la calle Escocia, los trabajos se realizarán desde la calle Dinamarca hasta su tope hacia el sur, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad para vecinos y automovilistas del sector.

La dependencia municipal informó que estas acciones representan una inversión superior a 3 millones de pesos, como parte del programa de mejoramiento de vialidades en distintos puntos de la ciudad.

González García señaló que actualmente también se mantienen trabajos en otras calles, entre ellas Obsidiana, Privada de Bellota, Fotógrafos, Litógrafos, Lázaro Cárdenas y Camino a Escudero.

El funcionario indicó que las intervenciones forman parte de las acciones municipales para atender vialidades deterioradas y mejorar la circulación en colonias de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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