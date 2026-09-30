Destaca regidor Jorge Bueno inversión municipal en educación en Ciudad Juárez

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El coordinador de la Comisión de Educación informó que rendirá su informe de actividades en noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, coordinador de la Comisión Edilicia de Educación, presentó un balance de las actividades realizadas durante el segundo año de trabajo de la Administración Municipal 2024-2027, con énfasis en infraestructura escolar y apoyos para estudiantes.

Durante una rueda de prensa, el edil informó que prevé rendir su informe de actividades ante la sociedad el próximo 12 de noviembre, de manera tentativa, en el Auditorio Cívico Benito Juárez, a las 17:00 horas.

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Bueno Quiroz señaló que desde la Administración 2021-2024 y durante el actual Gobierno Municipal ha trabajado desde la Comisión de Educación en la gestión de recursos para mejorar las condiciones de planteles públicos de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el regidor, durante los últimos cinco años el Municipio ha intervenido más de 700 escuelas y ha construido alrededor de 150 domos, además de destinar recursos para becas escolares, apoyos a estudiantes universitarios de nuevo ingreso, entrega de útiles y otras acciones vinculadas con la educación.

Uno de los avances que destacó fue la incorporación de escuelas al Presupuesto Participativo, al señalar que anteriormente los planteles educativos no podían presentar proyectos dentro de ese mecanismo de asignación de recursos.

Explicó que, a partir de gestiones realizadas desde la Comisión de Educación, se abrió la posibilidad de que las escuelas participaran, por lo que actualmente se destina a proyectos escolares el 20 por ciento de los recursos correspondientes a cada polígono.

El regidor agregó que este año se asignaron 150 millones de pesos para atender planteles que no resultaron seleccionados en el Presupuesto Participativo, recurso previsto para trabajos de rehabilitación en 100 escuelas primarias y 19 preescolares.

Bueno Quiroz sostuvo que las acciones municipales en educación no se han limitado a la construcción de domos, sino que también incluyen rehabilitación de salones, becas, útiles escolares y otras obras orientadas a mejorar los espacios donde estudian niñas, niños y jóvenes juarenses.

Comentó que actualmente cerca del 90 por ciento de las escuelas primarias cuentan con domo y que existe una amplia cobertura en secundarias, por lo que uno de sus siguientes objetivos ante el Cabildo será impulsar que más planteles de preescolar y primaria dispongan de este tipo de infraestructura.

El coordinador de la Comisión de Educación estimó que durante los últimos cinco años ha contribuido en la donación de 18 predios para la construcción de nuevos centros escolares.

También reconoció el respaldo del presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, a las acciones dirigidas a escuelas públicas y estudiantes de Ciudad Juárez, así como la continuidad que, dijo, ha dado el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel a estos programas.

Bueno Quiroz afirmó que continuará trabajando desde la Comisión de Educación para gestionar recursos y atender necesidades de los planteles, al considerar que las escuelas forman parte de la ciudad y representan un espacio fundamental para miles de estudiantes juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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