Lanza Gobierno Municipal estímulos para proyectos culturales en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Los apoyos van de 10 mil a 50 mil pesos y están dirigidos a artistas, colectivos, gestores y promotores culturales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, lanzó la convocatoria del Programa Municipal de Estímulos para la Creación e Impulso a la Cultura, dirigida a artistas, creadores, colectivos, gestores y promotores culturales.

El programa busca impulsar proyectos multidisciplinarios y de impacto comunitario que fortalezcan la identidad, la cultura comunitaria y la participación ciudadana en Ciudad Juárez, mediante el aprovechamiento de espacios para distintas expresiones artísticas.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la convocatoria, el estímulo pretende acompañar procesos de creación, fortalecer la cultura de paz a través de las artes y generar espacios de encuentro, reflexión y transformación en las comunidades.

Las modalidades contempladas incluyen artes plásticas, artes visuales, literatura y tradición oral, música, danza, teatro, arte urbano, procesos de formación artística inicial, cultura comunitaria, presentaciones y festivales, así como promoción del patrimonio cultural material e inmaterial.

Podrán participar personas mayores de 18 años con residencia comprobable mínima de seis meses en Ciudad Juárez, así como colectivos o agrupaciones que designen a una persona representante. También podrán postular gestoras, gestores y promotores culturales con trabajo de impacto comunitario en la ciudad.

Los proyectos seleccionados recibirán apoyos económicos de entre 10 mil y 50 mil pesos, conforme a las necesidades de cada propuesta. Los recursos podrán destinarse a producción y desarrollo de proyectos, festivales comunitarios, publicaciones, exposiciones, talleres, presentaciones artísticas, actividades de cultura popular y acciones de preservación y difusión del patrimonio.

La convocatoria establece que el recurso no podrá utilizarse para el pago de honorarios ni para la adquisición de equipos electrónicos o tecnológicos. Las propuestas serán evaluadas por un Comité Dictaminador integrado por especialistas en materia cultural.

Entre los criterios de evaluación se considerarán la pertinencia cultural, contribución a la vida cultural, beneficio e impacto comunitario, participación de la comunidad, viabilidad técnica y financiera, así como factibilidad de ejecución.

El cierre de la convocatoria será el 12 de octubre a las 22:00 horas, mientras que el anuncio de los proyectos seleccionados se realizará el 16 de octubre. El desarrollo de los proyectos está previsto del 17 de octubre al 14 de enero de 2027, y la presentación de resultados será del 16 de enero al 28 de febrero de 2027.

Las solicitudes podrán enviarse al correo [email protected], con el asunto “Nombre del proyecto – Programa Municipal de Estímulos”, o entregarse de manera física en las instalaciones del IPACULT, ubicadas en calle Ignacio Mariscal 105 Sur, Antigua Presidencia Municipal, Zona Centro.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria completa en ipacult.org o comunicarse a los teléfonos 656 537 5946 y 656 537 5947, extensión 107.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.