Continúa Ecología con nebulización en distintos sectores de Ciudad Juárez

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La dependencia municipal ha realizado 40 intervenciones desde el inicio del programa para reducir la presencia de mosquitos y otros vectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología del Municipio continúa con jornadas de nebulización en distintos sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de reducir la proliferación de mosquitos y otros vectores asociados a encharcamientos y cuerpos de agua.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que desde el arranque del programa, el pasado jueves 3 de septiembre, se han realizado 40 nebulizaciones en colonias, fraccionamientos y espacios públicos de la ciudad.

“Diariamente ingresan entre dos y tres peticiones; hemos acudido al parque El Chamizal, en Partido Iglesias, en la colonia Industrial, Cerradas del Parque, en el fraccionamiento Versalles, Misión del Portal, Jesús Carranza, Privada Florencia, Jardines de Aragón, Gómez Morín, Jardines del Lago y las Arcadas”.

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El funcionario indicó que también se han atendido sectores como Rincones de San Marcos, fraccionamiento Monumental, Cerrada Turquesa, Valle del Sol y Urbi Quinta Montecarlo, entre otros puntos donde la ciudadanía ha solicitado la intervención.

Las nebulizaciones se realizan principalmente en zonas con cuerpos de agua, encharcamientos o antecedentes recientes de acumulación de lluvia, condiciones que favorecen la presencia de mosquitos y otros insectos.

Díaz Gutiérrez señaló que personal de la dependencia acudió recientemente al fraccionamiento Gardeno, donde se registró una inundación, y que se tiene programada una intervención en Riberas del Bravo.

Para estas acciones se utiliza un insecticida especial aplicado mediante nebulización, el cual actúa contra mosquitos, moscas, arañas y alacranes. El titular de Ecología explicó que el producto no afecta la vegetación ni representa daño para aves, aunque pidió mantener precauciones por tratarse de una sustancia destinada al control de plagas.

La dependencia municipal exhortó a la población a reportar zonas con presencia de mosquitos o encharcamientos, a fin de programar nuevas jornadas de nebulización en los sectores que lo requieran.

Las personas interesadas en solicitar el servicio pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al teléfono 656-756-7793 o realizar el reporte a través de la página de la Dirección de Ecología.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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