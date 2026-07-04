Inicia la Cabalgata Villista con rumbo a Parral y prevén más de 300 jinetes en el recorrido

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La edición XIX de la Vertiente Norte partió desde Ciudad Juárez y concluirá el 18 de julio durante las Jornadas Villistas en Hidalgo del Parral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La XIX edición de la Cabalgata Villista de la Vertiente Norte inició este sábado desde el Umbral del Milenio, con la participación de jinetes locales, visitantes nacionales e internacionales, quienes recorrerán el estado hasta llegar el próximo 18 de julio a Hidalgo del Parral como parte de las Jornadas Villistas 2026.

El coordinador de la Vertiente Norte de la Cabalgata Villista, Héctor Lozoya Ávila, informó que esta tradición cumple 19 años en Ciudad Juárez, mientras que la Cabalgata Villista alcanza su 31 aniversario, consolidándose como una de las expresiones ecuestres e históricas más representativas de Chihuahua.

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Durante el recorrido se espera la incorporación de más de 300 cabalgantes, conforme el contingente avance por distintos municipios del estado rumbo a Parral, donde se desarrollan las tradicionales Jornadas Villistas en conmemoración del legado de Francisco Villa.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó que la cabalgata representa un importante atractivo turístico para Ciudad Juárez y para el estado, al promover las tradiciones, la historia y la actividad económica en las comunidades que forman parte de la ruta.

Entre los participantes destacan visitantes procedentes de Guadalajara, Durango, Arizona, Estados Unidos, e incluso Taiwán, quienes acudieron al arranque del recorrido para formar parte de esta celebración.

Previo al banderazo de salida, las autoridades ofrecieron un desayuno a los asistentes y encabezaron el acto protocolario, en el que participaron representantes del Gobierno Municipal y del Gobierno del Estado.

La Cabalgata Villista recorrerá diversos municipios durante las próximas dos semanas hasta arribar el 18 de julio a Hidalgo del Parral, donde concluirá el trayecto como parte de las actividades centrales de las Jornadas Villistas 2026, uno de los eventos culturales e históricos más importantes de Chihuahua.