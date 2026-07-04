Reconoce Héctor Ortiz aporte de ingenieros civiles en la transformación de Ciudad Juárez

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El alcalde afirmó que el desarrollo urbano del municipio ha sido posible gracias al trabajo conjunto con el Colegio de Ingenieros Civiles y destacó la inversión en obra pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reconoció la labor de las y los ingenieros civiles como actores fundamentales en el desarrollo urbano de Ciudad Juárez, durante la ceremonia del Primer Informe de Actividades del XXXII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, en el marco del Día Nacional del Ingeniero y del 54 aniversario de este organismo.

En su intervención, el alcalde destacó que la fortaleza y capacidad de crecimiento de la ciudad han sido impulsadas por el trabajo del gremio, al señalar que su participación ha permitido convertir proyectos en obras que benefician a la población y fortalecen la infraestructura urbana.

“Lo que hoy vemos en una ciudad grandiosa, una ciudad que no se raja, que nunca se vence y que nunca es dominada por absolutamente nadie, ha sido gracias a la aportación de ustedes como ingenieros. Más allá de carreteras o edificios, ustedes han convertido ideas en sueños y esos sueños en una ciudad que se transforma y avanza todos los días”.

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Ortiz Orpinel subrayó que la ingeniería civil trasciende la construcción de infraestructura, al considerar que cada obra representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las familias juarenses y contribuir al crecimiento ordenado de la ciudad.

Durante el evento también felicitó al maestro Jesús Komiyama Martínez, presidente del XXXII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles, por el trabajo realizado durante su primer año de gestión, al tiempo que reconoció las trayectorias de Rubén Perea Ponce, Jesús Eduardo Aguilera González, Gerardo Elías Toledano Ávila y de Óscar Alfonso Rey Solís, distinguido como Ingeniero Civil del Año 2025.

El alcalde recordó que el Colegio de Ingenieros Civiles ha colaborado de manera permanente con la administración municipal en la evaluación y acompañamiento de proyectos estratégicos. Asimismo, afirmó que desde 2021 el Gobierno Municipal ha impulsado un proceso de reordenamiento urbano que inició con la mejora de servicios públicos y posteriormente avanzó hacia una etapa de inversión en infraestructura.

“Hoy puedo decir con toda claridad que Ciudad Juárez es el municipio que proporcionalmente más ha invertido en obra pública directa en todo el país, de acuerdo con su presupuesto. Lo más importante es que ese crecimiento se ha realizado con responsabilidad financiera, sin comprometer con deuda a las futuras administraciones”.

Finalmente, el presidente municipal reiteró el compromiso de mantener la colaboración con los colegios de profesionistas, particularmente con el de Ingenieros Civiles, al considerar que su experiencia técnica es clave para planear y ejecutar proyectos que respondan al crecimiento de Ciudad Juárez, además de felicitar al organismo por su 54 aniversario y por la conmemoración del Día Nacional del Ingeniero.

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