Promueve SSPM prevención entre adultos mayores con pláticas comunitarias

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Prevención Social impartió una charla en el CAM Plutarco Elías Calles, con la participación de 17 personas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Dirección de Prevención Social, impartió una plática preventiva en el Consejo del Adulto Mayor Plutarco Elías Calles, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención.

La actividad contó con la participación de 17 personas adultas mayores, quienes recibieron información para identificar y prevenir posibles situaciones de riesgo.

- Publicidad - HP1

Durante la charla, personal de la SSPM compartió medidas de autocuidado y atendió inquietudes de las y los asistentes, con el propósito de mantenerlos informados sobre acciones preventivas.

La corporación señaló que estas actividades forman parte del trabajo permanente de proximidad social que realiza en distintos sectores de Ciudad Juárez.

A través de la Dirección de Prevención Social, la SSPM mantiene visitas durante la semana a centros comunitarios y comités vecinales, donde se brinda información orientada a reducir riesgos y fortalecer la participación ciudadana.

La dependencia indicó que este tipo de encuentros también busca generar un vínculo de confianza entre la comunidad y los elementos policiales.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones de prevención y cercanía con la ciudadanía.

La corporación señaló que estas pláticas contribuyen a construir entornos más seguros y una comunidad mejor informada, especialmente entre sectores que requieren atención prioritaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.