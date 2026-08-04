Inicia JMAS reubicación de drenaje para atender hundimiento en colonia Aztecas

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La obra contempla 184 metros de nueva tubería y cierre temporal en un tramo de la calle Quiches.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez inició trabajos correctivos para atender de manera definitiva el hundimiento registrado sobre la calle Acolhuas, en el tramo comprendido entre Quiches y Chamulas, en la colonia Aztecas.

De acuerdo con la descentralizada, el problema se originó tras las recientes lluvias y por el deterioro de la infraestructura sanitaria en el sector, lo que provocó afectaciones en la red de alcantarillado y acumulación de agua en la zona.

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Las labores consisten en la reubicación de la línea general de alcantarillado hacia el cuerpo poniente de la calle Acolhuas, con el propósito de reducir riesgos para las viviendas, mejorar el funcionamiento de la infraestructura sanitaria y dar una solución permanente a los habitantes del sector.

La arquitecta Ileana Baca, del Departamento de Alcantarillado Distrito 1, informó que la obra contempla la instalación de 184 metros de nueva tubería de PVC de 12 pulgadas de diámetro, material que permitirá incrementar la capacidad de conducción y ofrecer mayor durabilidad.

“Vamos a hacer la reubicación de la línea existente para desplazarla al cuerpo poniente de la calle Acolhuas, donde también se conectarán nueve descargas domiciliarias que actualmente se encuentran afectando a los usuarios”.

Como parte de los trabajos complementarios, personal de la JMAS realiza el bombeo del agua acumulada en el área, la cual corresponde a una mezcla de agua pluvial y residual generada por la obstrucción del flujo natural en la tubería de alcantarillado.

La funcionaria explicó que previamente se intentó reparar el hundimiento, sin embargo, las maniobras no pudieron concretarse debido a la presencia de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, lo que impedía intervenir sin poner en riesgo otras instalaciones.

Patricia Reyna, vecina de la calle Acolhuas, señaló que por años los habitantes del sector han enfrentado acumulación de agua pluvial, situación que contribuyó al deterioro de la tubería de drenaje. Reconoció además que personal de la JMAS ha mantenido labores constantes para retirar el agua que afectaba a las viviendas.

“Nos ha ayudado mucho que estén descargando el agua porque ya estaba entrando a las casas de los vecinos. Sí nos han ayudado bastante, hasta los fines de semana estuvieron viniendo para retirar el agua de la zona”.

Baca informó que en la calle Quiches se instalarán aproximadamente 54 metros de tubería de 12 pulgadas, para posteriormente continuar con el resto de la infraestructura proyectada sobre la calle Acolhuas.

Para llevar a cabo las labores, será necesario cerrar temporalmente la circulación vehicular sobre la calle Quiches, en el tramo de la avenida Perimetral Carlos Amaya a la calle Calchaquíes, manteniendo únicamente el acceso al tráfico local.

La JMAS exhortó a la ciudadanía a utilizar vías alternas mientras se desarrollan los trabajos, los cuales buscan solucionar el hundimiento y mejorar el funcionamiento de la red de alcantarillado en beneficio de las familias de la colonia Aztecas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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