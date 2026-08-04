Abre Indios canje de Indio Cards para semifinal ante Manzaneros

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Los dos primeros juegos de la serie se disputarán el 7 y 8 de agosto en el Estadio Juárez, a las 19:00 horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La directiva de Indios de Ciudad Juárez puso a disposición de los abonados el canje de Indio Cards para los dos primeros juegos de la semifinal de la temporada 2026 del Campeonato Estatal de Beisbol, que se disputará ante Manzaneros de Cuauhtémoc.

Los encuentros están programados para el viernes 7 y sábado 8 de agosto, a las 19:00 horas, en el Estadio Juárez, ubicado sobre la calle Reforma, donde la novena fronteriza abrirá la serie como local.

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La serie semifinal se jugará a ganar tres de cinco partidos, en una fase en la que Indios buscará avanzar a la final del torneo estatal. En la otra llave, Dorados de Chihuahua enfrentará a Algodoneros de Delicias.

De acuerdo con la directiva de la Jurisdicción Número Uno, las personas que cuentan con membresía Indio Card podrán acudir a la taquilla del Estadio Juárez para realizar el canje correspondiente por boletos de la serie semifinal.

El canje inició este martes a partir de las 14:00 horas y continuará hasta las 20:00 horas. También podrá realizarse el miércoles, de 12:00 a 18:00 horas.

Para llevar a cabo el trámite, las y los derechohabientes deberán presentar su membresía o membresías, además de una identificación oficial.

La directiva informó que la venta general de boletos para la serie entre Indios de Juárez y Manzaneros de Cuauhtémoc iniciará este miércoles a las 12:00 horas.

Los precios anunciados para ingresar al estadio son de 270 pesos en Home VIP, 234 pesos en Home, 225 pesos en Palco BB-CC, 216 pesos en Primera, 207 pesos en Tercera, 171 pesos en Jardines y 90 pesos en General.

Con la apertura del canje y la venta general, la organización busca facilitar el acceso de la afición juarense a los primeros compromisos de una de las series decisivas del Estatal de Beisbol 2026.

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