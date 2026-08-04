Presenta Lotería Nacional billetes con leyendas del futbol mexicano

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El Sorteo Superior No. 2893 tendrá premio mayor de 17 millones de pesos y se celebrará el viernes 7 de agosto.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Lotería Nacional presentó la serie de billetes conmemorativos “Leyendas del Futbol”, integrada por imágenes de 24 exseleccionados mexicanos, como parte del Sorteo Superior No. 2893.

La emisión reconoce a futbolistas que marcaron distintas etapas en la historia del balompié nacional y que, por su trayectoria, talento y disciplina, forman parte de la memoria deportiva del país.

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Durante la presentación participaron la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo; Gabriela Cuevas Barron, quien fungió como coordinadora del Gobierno Federal para la Copa Mundial 2026, así como varios exseleccionados nacionales incluidos en los diseños.

Entre los futbolistas presentes estuvieron Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, Fernando Quirarte “El Sheriff”, Ignacio Ambríz, Félix Cruz, Manuel Negrete y Oscar “El Conejo” Pérez.

La serie también incluye a Jorge Campos, Ricardo Peláez, Rafael García, Ramón Morales, Gerardo Torrado, Jared Borgetti, Ramón Ramírez, Luis García, Carlos Hermosillo, Luis Roberto Alves, Miguel España, Henry Martín, Pável Pardo, Miguel Layún, Alberto García, Ricardo Osorio, Marco Fabián y Francisco Fonseca.

Olivia Salomón señaló que el reconocimiento cobra relevancia al enmarcarse en el periodo posterior a la Copa Mundial, al destacar que México consolidó una imagen de organización, hospitalidad y convivencia deportiva.

“Es un homenaje nacional a futbolistas cuyo legado permanece vivo en la memoria de millones de mexicanas y mexicanos y que hoy también queda inmortalizado en la Lotería Nacional”.

La funcionaria indicó que las trayectorias de los jugadores representados en los cachitos corresponden a distintas épocas del futbol mexicano y a historias que siguen presentes en generaciones de aficionados.

Rommel Pacheco reconoció el uso de la Lotería Nacional como plataforma para difundir el valor social del deporte, al señalar que el impacto de estas figuras va más allá de goles, campeonatos o resultados deportivos.

El titular de la Conade afirmó que el billete conmemorativo trasciende cualquier premio económico, debido a la inspiración que puede representar para niñas, niños y jóvenes en distintas regiones del país.

Gabriela Cuevas Barron destacó que los trabajos relacionados con la Copa Mundial 2026 dejaron una experiencia de coordinación con las ciudades sede y con actividades sociales vinculadas al futbol, entre ellas el Mundial Social México 2026.

Durante el evento, exseleccionados como Fernando Quirarte, Francisco Javier Cruz y Oscar Pérez agradecieron el homenaje y coincidieron en que sus trayectorias fueron posibles por el respaldo de familias, entrenadores, compañeros y aficiones.

“Ningún futbolista llega solo; detrás de cada partido hubo padres que hicieron sacrificios, entrenadores que creyeron en nosotros, compañeros con quienes compartimos victorias y derrotas, y millones de aficionados que nos impulsaron con su pasión”.

Para el Sorteo Superior No. 2893 se emitieron 2 millones 400 mil cachitos, que serán distribuidos mediante billeteros, la red comercial y puntos de venta autorizados en el país.

El sorteo se celebrará el viernes 7 de agosto de 2026, a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.

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