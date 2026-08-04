Denuncia Maru Campos amenazas del Gobierno Federal

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La gobernadora afirmó que la FGR podría reactivar un caso en su contra y lo atribuyó a una persecución política.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora Maru Campos afirmó que ha recibido amenazas por parte del Gobierno Federal y advirtió que la Fiscalía General de la República podría reactivar un caso en su contra que, según señaló, actualmente se encuentra archivado.

Durante una visita a Parral, la mandataria estatal sostuvo que el posible regreso del expediente formaría parte de una persecución política en su contra, al considerar que la Federación busca presionarla por su postura frente a distintos temas públicos.

“Tengo ya varias amenazas de manera escrita y varias situaciones que han sucedido en contra de mi persona, en contra de mis bienes y en contra de mi familia”.

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Campos Galván señaló que la FGR habría decidido guardar temporalmente el caso luego de que, desde su perspectiva, diversos sectores de la sociedad en Chihuahua y en el país comenzaron a cuestionar el proceso.

La gobernadora consideró que el archivo del expediente no representa un cierre definitivo, sino una pausa que, afirmó, podría concluir cuando el Gobierno Federal decida retomar acciones en su contra.

“Decidieron guardar el caso un rato, porque estoy segura de que van a volver, a través de la Fiscalía General de la República, a perseguir a Maru Campos”.

La mandataria estatal dijo que las amenazas han llegado mediante oficios y que también se han presentado situaciones relacionadas con su persona, sus bienes y su familia, aunque aseguró que no tiene miedo y que continuará defendiendo a Chihuahua.

Campos fue cuestionada sobre la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, caso que utilizó como referencia para señalar que, a su juicio, existe un patrón de persecución política contra figuras opositoras.

La gobernadora también mencionó hechos relacionados con Morelos y sostuvo que ese antecedente forma parte de un contexto en el que, afirmó, distintos actores políticos pueden ser objeto de acciones desde instancias federales.

Finalmente, Campos Galván reiteró que mantendrá su postura frente al Gobierno Federal y aseguró que continuará alzando la voz en defensa de Chihuahua, pese a las presiones que dijo haber recibido.

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