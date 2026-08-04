Critica Maru Campos atención de alcaldesa de Guadalupe y Calvo a seguridad

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La gobernadora señaló que ha sido complicado avanzar en proyectos de seguridad por falta de coordinación municipal.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván cuestionó el desempeño de la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, al considerar que existe una atención insuficiente a las condiciones de seguridad que enfrenta esa región serrana.

Durante la entrega de equipamiento a corporaciones de seguridad pública, entre ellas la de Guadalupe y Calvo, la mandataria estatal señaló que ha sido complicado avanzar en la construcción del Subcentro Centinela en dicho municipio.

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Campos Galván atribuyó parte de esas dificultades a una presunta falta de involucramiento de la alcaldesa en las tareas de seguridad y en la atención a la población afectada por hechos de violencia.

“Prefiere estar haciendo TikToks con su hija que estar cuidando de la seguridad del municipio”.

La gobernadora también cuestionó la atención brindada a personas desplazadas de sus comunidades por la presencia del crimen organizado, al señalar que las autoridades municipales deben participar de manera activa en la protección de la población.

Campos Galván reconoció que existe comunicación con la presidenta municipal, aunque la calificó como intermitente, por lo que afirmó que el Gobierno del Estado continuará buscando mecanismos de coordinación.

“Seguimos tratando de que ella se abra la verdad, de que se abra a la vida, para que se sume a las personas que constitucionalmente ella representa y podamos cuidar a la gente”.

La mandataria estatal sostuvo que el objetivo es fortalecer la colaboración entre niveles de gobierno para mejorar las condiciones de seguridad en Guadalupe y Calvo, uno de los municipios de la zona serrana donde se han reportado hechos de violencia y desplazamiento.

Asimismo, señaló que los proyectos de seguridad requieren participación de las autoridades locales, tanto en la implementación de infraestructura como en el seguimiento a las necesidades de las comunidades.

El Gobierno del Estado continuará con la entrega de equipamiento y con las acciones de seguridad en la región, además de buscar la participación municipal para atender a la población afectada.

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