Informan Ecología, Atención Ciudadana y DIF avances del último año en Juárez

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Las dependencias municipales reportaron acciones en vigilancia ambiental, atención social, limpieza urbana y apoyo a familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las direcciones de Ecología, Atención Ciudadana y DIF Municipal presentaron los resultados de trabajo correspondientes al último año, como parte del seguimiento a las acciones realizadas por dependencias del Gobierno Municipal.

El director de Ecología, César Díaz Gutiérrez, informó que el área de Vigilancia atendió 5 mil 595 denuncias, de las cuales 903 correspondieron a reportes por ruido, 192 a intervenciones de reordenamiento urbano y 4 mil 500 a diversas situaciones de atención ciudadana.

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En materia de verificación vehicular, la dependencia reportó más de 133 mil engomados expedidos desde septiembre de 2025 a la fecha, además de la adquisición de un vehículo cero emisiones para realizar inspecciones en sitio.

Díaz Gutiérrez señaló que, a través del Punto Limpio ubicado en la dirección y de los módulos instalados durante las Cruzadas por Juárez, se han recolectado más de mil 618 toneladas de tiliches, 20 mil litros de aceite y 10 toneladas de vidrio.

La Dirección de Ecología también reportó 20 mil 300 fumigaciones, la organización de la primera carrera del reciclaje y la adquisición de botargas para pláticas en escuelas, además del arranque de nebulizaciones programado para este martes.

Por su parte, la coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, destacó el fortalecimiento de las Cruzadas por Juárez en coordinación con el Gobierno Federal, dentro del programa de Atención a las Causas.

La funcionaria señaló que Ciudad Juárez ocupa el primer lugar nacional en atenciones directas puerta por puerta, con más de 145 mil 277 personas atendidas durante el último año.

Entre las acciones reportadas por Atención Ciudadana se encuentra la implementación del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, mediante el cual se entregaron más de 4 millones de pesos a ciudadanos que entregaron armas.

Mendoza Mendoza informó además la gestión de cinco obras con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con una inversión superior a 26 millones de pesos, así como la creación del programa “Los Jóvenes Unen al Barrio” y acciones de limpieza mediante Juárez Amanece Limpio en 110 colonias.

En el caso del DIF Municipal, la directora Lucía Chavira Acosta informó que se realizaron más de mil 600 recorridos y visitas domiciliarias para prevenir la violencia, así como mil supervisiones relacionadas con trabajo infantil, seguridad del servicio prestado y becas en centros de cuidado.

El DIF reportó apoyos para más de 5 mil niñas y niños mediante becas, la entrega de 36 mil despensas, 600 aparatos funcionales y 7 mil sesiones de atención psicológica.

Chavira Acosta añadió que el organismo trabaja en un programa semanal para la prevención del suicidio y que fueron rehabilitados la Unidad Básica Olivia Espinoza y el Gimnasio Adaptado “Lic. Benito Juárez”, además de brindar más de 10 mil terapias físicas y de lenguaje.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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