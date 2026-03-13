Informa JuárezBus requisitos para viajar con perro guía en unidades y estaciones

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El sistema de transporte busca garantizar movilidad incluyente para personas con discapacidad visual.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El sistema JuárezBus informó los lineamientos que deberán cumplir las personas que viajen acompañadas de un perro guía, con el objetivo de facilitar la movilidad de usuarios con discapacidad visual dentro de las unidades y estaciones del servicio.

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), indicó que estas medidas buscan garantizar un transporte público incluyente, accesible y seguro para todas las personas usuarias.

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De acuerdo con la información difundida, los usuarios que requieran trasladarse con un perro guía deberán presentar una identificación oficial vigente, además de la documentación correspondiente del animal.

Entre los requisitos establecidos se encuentra contar con la cartilla de vacunación actualizada del perro guía y presentar el certificado que acredite su entrenamiento especializado.

Asimismo, se indicó que el perro deberá portar correa y arnés en todo momento, permaneciendo bajo el control de la persona responsable durante el trayecto dentro de unidades y estaciones.

Las autoridades también exhortaron a los demás pasajeros a respetar el trabajo de los perros guía, evitando distraerlos, tocarlos o alimentarlos, así como mantener una distancia prudente para no interferir con su función de asistencia.

Con estas medidas, el sistema de transporte reafirmó su compromiso de fortalecer un servicio público más incluyente, seguro y accesible para las personas con discapacidad visual en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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