Inaugura Municipio centro comunitario en Horizontes del Sur

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El espacio, construido con inversión superior a 4 millones de pesos, beneficiará a familias y estudiantes del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar inauguró un centro comunitario en el fraccionamiento Horizontes del Sur, obra que forma parte de los proyectos de intervención social impulsados en coordinación con el Gobierno Federal.

La directora general de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que el proyecto se desarrolló junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con una inversión superior a 4 millones de pesos.

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El espacio fue diseñado con base en las decisiones de los propios vecinos, quienes optaron por la construcción de salones para actividades comunitarias, además de la rehabilitación de una cancha de basquetbol y la instalación de juegos infantiles.

“Fueron los vecinos quienes definieron el uso de este espacio público”.

De acuerdo con las autoridades, el centro comunitario tendrá impacto directo en habitantes del sector, así como en estudiantes del Colegio de Bachilleres 11, al ofrecer un lugar para el desarrollo de actividades formativas, culturales y recreativas.

El alcalde destacó que este tipo de obras responden a una estrategia de mejoramiento de las condiciones de vida y reconstrucción del tejido social, impulsada desde el ámbito federal y ejecutada en coordinación con el municipio.

Asimismo, adelantó que se trabajará con la Dirección General de Centros Comunitarios para poner en operación talleres y servicios, una vez que se completen los contratos de servicios básicos como agua y electricidad.

“Corresponde ahora al Municipio garantizar su funcionamiento y mantenimiento”.

Se estima que el inmueble pueda comenzar operaciones en aproximadamente un mes, una vez que se concluyan los procesos administrativos necesarios.

Durante el evento, la coordinadora federal de estrategias de prevención, Areli Zarai Rojas Rivera, subrayó que estas acciones derivan de recorridos en colonias prioritarias para identificar necesidades y promover espacios que favorezcan la convivencia.

Las autoridades señalaron que este tipo de infraestructura busca generar oportunidades para niñas, niños y jóvenes, además de fortalecer la cohesión social en sectores con rezago en equipamiento comunitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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