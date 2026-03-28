Inaugura alcalde temporada 2026 de la Liga Infantil y Juvenil Niños Héroes

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Decenas de equipos participaron en el arranque del ciclo primavera-verano dedicado a Aurelio “Machín” Quintana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó el arranque de la temporada primavera-verano 2026 de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol Niños Héroes, en la que participan decenas de equipos integrados por niñas, niños y jóvenes de la ciudad.

La edición de este año lleva el nombre de “Aurelio ‘Machín’ Quintana”, en reconocimiento a su trayectoria, en un evento que reunió a familias, entrenadores y autoridades municipales en torno al inicio de actividades deportivas.

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Durante su mensaje, el alcalde destacó la relevancia del deporte como herramienta de formación integral, al señalar que estas actividades contribuyen no solo al desarrollo físico, sino también a la construcción de valores en las nuevas generaciones.

“Aquí no solo se forman deportistas, sino también personas con valores”.

El edil reconoció el papel de los padres de familia en el acompañamiento de sus hijos, así como el trabajo de entrenadores y organizadores que hacen posible la continuidad de la liga.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura deportiva, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que se desarrollan las distintas disciplinas.

Por su parte, el presidente de la liga, Carlos Vázquez, subrayó que el esfuerzo conjunto entre sociedad y autoridades ha permitido que más menores se integren al béisbol, consolidando espacios de convivencia y desarrollo.

El evento contó con la presencia de representantes de distintas ligas deportivas, así como autoridades del ámbito municipal vinculadas al deporte, quienes coincidieron en la importancia de impulsar estilos de vida saludables y prevenir conductas de riesgo entre la población infantil y juvenil.

Con el inicio de la temporada, se refuerza la apuesta por el deporte como un elemento clave en la formación social y comunitaria en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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