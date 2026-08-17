Impulsan acciones contra violencia hacia mujeres desde Seguridad Pública Municipal

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Regidoras revisaron programas de prevención, atención psicológica, acompañamiento familiar y capacitación policial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Municipal se reunieron con personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el Instituto Municipal de las Mujeres y la Dirección General de Planeación y Evaluación, para revisar programas enfocados en prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

La regidora Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, coordinadora de la comisión, informó que junto con Sandra García Ramos y Sandra Marbel Valenzuela Martínez solicitó la participación de las dependencias involucradas para conocer avances y fortalecer las acciones preventivas.

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En la reunión participaron Rocío Violeta García Medina, directora de la Academia de Policía de la SSPM; Enrique Burciaga Heras, titular de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género, y Antonio Salas Martínez, director de Prevención de la corporación.

Salas Martínez explicó que desde el área de Prevención se trabaja con niñas, niños, adolescentes y familias mediante programas como Valórate, Valora T Kids y Florece por la Juventud, orientados a atender factores de riesgo, acoso, ciberacoso y hostigamiento.

La SSPM informó que también cuenta con atención psicológica, trabajo social y terapias familiares para niñas, adolescentes y mujeres que requieren acompañamiento especializado.

Entre los programas expuestos se encuentran Patrulla Juvenil, dirigido a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y Policía Comunitaria, que mantiene presencia preventiva en colonias, fraccionamientos, centros comunitarios y espacios de convivencia.

La dependencia destacó además el funcionamiento de las vocalías de seguridad, de las cuales alrededor de 195 de las 235 existentes son encabezadas por mujeres, lo que fortalece la participación comunitaria en acciones de prevención.

Dentro de las estrategias también se encuentra el Grupo de Tratamiento Especializado de Acompañamiento para las Adicciones, que da seguimiento a adolescentes, incluidas mujeres que han ejercido violencia familiar o enfrentan situaciones relacionadas con consumo de sustancias.

Salas Martínez resaltó el trabajo del Grupo 16 en planteles educativos y del programa de teatrino, mediante el cual se abordan temas preventivos con niñas y niños, además de permitir la detección de posibles casos de vulneración.

En el ámbito laboral, la Policía de Proximidad trabaja con empresas maquiladoras para proporcionar herramientas que permitan identificar violencia familiar, en coordinación con el IMM y el DIF Municipal.

García Medina indicó que desde la Academia de Policía se prepara a los elementos para atender casos de violencia contra las mujeres, brindar apoyo a víctimas y orientar sobre alternativas de atención disponibles.

El director de Planeación y Evaluación, Emilio Ramón Ramiro Flores, planteó la necesidad de que los programas que han dado resultados queden establecidos de manera permanente, para que puedan mantenerse en siguientes administraciones municipales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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