Impulsa Instituto de la Juventud segunda edición de “Voces de Arena y Asfalto”

Publicidad - LB2 -

La convocatoria busca que jóvenes juarenses desarrollen cuentos ambientados en la ciudad y publiquen sus textos en una antología

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez presentó ante la Comisión Edilicia de la Juventud los detalles de la segunda edición de la convocatoria “Voces de Arena y Asfalto”, proyecto orientado a impulsar el talento literario de jóvenes juarenses.

Durante la sesión celebrada en la sala de juntas de Regidores, el director del IMJJ, Luis Osvaldo Rivas García, explicó que el programa busca abrir espacios gratuitos para que las juventudes desarrollen textos creativos y tengan la posibilidad de publicar sus obras en una antología.

- Publicidad - HP1

El funcionario señaló que uno de los objetivos del Instituto es escuchar directamente a las y los jóvenes para diseñar programas acordes con sus intereses, en lugar de imponer proyectos desde la administración pública.

Rivas García indicó que “Voces de Arena y Asfalto” parte de la idea de democratizar el acceso a la publicación literaria, al considerar que no es necesario contar con formación profesional en literatura o escritura creativa para desarrollar una obra.

La segunda edición estará dirigida a jóvenes de entre 12 y 29 años de edad que residan en Ciudad Juárez, sin importar su experiencia previa en el ámbito literario. El programa contempla seleccionar a las primeras 25 personas que completen su inscripción.

Las y los participantes recibirán siete sesiones de escritura creativa impartidas por el maestro José Juan Aboitir Zaragoza, durante las cuales desarrollarán un cuento de temática y género libre.

De acuerdo con el IMJJ, las historias podrán abordar terror, ciencia ficción, romance, drama o cualquier otro género, con la condición de que estén ambientadas en Ciudad Juárez.

El acompañamiento incluirá aspectos técnicos como ortografía y redacción, aunque se buscará conservar la esencia, voz y estilo de cada autora o autor. Los 25 textos resultantes serán integrados posteriormente en una antología impresa y digital.

“Muchos de nosotros hubiéramos querido tener en la preparatoria o universidad la oportunidad de escribir un cuento que participara en una antología de manera gratuita.”

Como antecedente, el Instituto informó que la primera edición permitió que jóvenes de 15 y 17 años publicaran sus trabajos y participaran después en eventos literarios donde presentaron sus obras y compartieron sus experiencias como escritores.

El primer volumen de “Voces de Arena y Asfalto” fue distribuido en las 26 bibliotecas públicas municipales, además de espacios académicos y culturales, y contó con una versión digital gratuita mediante código QR.

Para esta segunda edición, los talleres iniciarán el próximo 3 de octubre, mientras que la sede será definida una vez conformado el grupo, con la intención de elegir una biblioteca o centro comunitario accesible para la mayoría de las personas participantes.

Aunque el proyecto será gratuito, se solicitará como aportación única un donativo de croquetas para perro o gato, que será entregado posteriormente a un albergue o refugio independiente de animales.

Rivas García agregó que se buscará ampliar la difusión del proyecto en otras dependencias e instituciones, además de acercarlo a instancias culturales para que las obras de jóvenes juarenses puedan llegar a espacios fuera de la ciudad.

La Comisión de Juventud está integrada por la regidora Luz Clara Cristo Sosa, como coordinadora; Héctor Hugo Avitia Arellanes, como secretario, y Laura Fernanda Ávalos Medina, como vocal.

Durante la sesión también se planteó llevar la convocatoria a secundarias, con el propósito de acercarla a estudiantes interesados en la escritura y ampliar la participación juvenil en este proyecto literario.

El IMJJ destacó que “Voces de Arena y Asfalto” busca generar un espacio gratuito de expresión artística, cultural y recreativa, donde las juventudes puedan contar historias desde su propia perspectiva y colocar a Ciudad Juárez como escenario de nuevas voces literarias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.