Informa Desarrollo Social rutas alternas por construcción de puente en Valle del Sol

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Personal municipal realizó volanteo en el sector para anticipar cierres viales por la obra en Juan Pablo II

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección General de Desarrollo Social realizó labores de volanteo en el sector donde se construirá el puente superior vehicular en la intersección del bulevar Juan Pablo II y la avenida Valle del Sol.

El objetivo de la jornada fue informar con anticipación a vecinas, vecinos y conductores sobre el desarrollo de la obra, los cierres de vialidades y las rutas alternas que estarán disponibles durante el periodo de ejecución.

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El titular de la dependencia, Hugo Vallejo Quintana, informó que durante el recorrido se entregó información a habitantes de la zona y automovilistas que circulan por el sector, a fin de que conozcan las modificaciones al flujo vehicular.

“Estamos trabajando de manera anticipada para que las familias, vecinos y personas que diariamente transitan por este sector conozcan con tiempo los cambios que se estarán presentando en la circulación.”

Vallejo Quintana señaló que toda obra de esta magnitud implica ajustes en los recorridos habituales, por lo que consideró importante acercar la información directamente a la ciudadanía para que pueda organizar sus traslados y tomar previsiones.

De acuerdo con la información difundida, a partir del sábado 5 de septiembre comenzará el cierre de vialidades para realizar trabajos previos al inicio de la obra, entre ellos la colocación de señalética, barreras de seguridad, trafitambos y maquinaria.

El inicio formal de los trabajos está previsto para el lunes 7 de septiembre, con la construcción de un paso superior vehicular en la zona del bulevar Juan Pablo II y la avenida Valle del Sol.

La obra tiene como objetivo mejorar la movilidad, la seguridad vial y la capacidad de operación en esta conexión, considerada una de las zonas de circulación importante en Ciudad Juárez.

Las autoridades municipales informaron que la construcción beneficiará a más de 30 mil personas que diariamente transitan por este sector, por lo que llamaron a mantenerse atentos a la señalización y considerar con anticipación los tiempos de traslado.

Vallejo Quintana destacó que mantener comunicación cercana con habitantes de las zonas donde se realizan obras permite reducir inconvenientes y facilitar la adaptación a los cambios temporales en la movilidad.

La Dirección General de Desarrollo Social informó que continuará apoyando las labores de información directa a la ciudadanía, con el propósito de facilitar los desplazamientos durante esta etapa de la obra.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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